La Giunta comunale di Magnago è pronta a decurtarsi una quota pari al 10% della propria indennità per finanziare cinque progetti destinati agli studenti magnaghesi.
Obiettivo: recuperare fondi preziosi per i progetti educativi
La ratio è semplice: recuperare fondi preziosi per sopperire alle mancanze legate ai tagli che vengono effettuati dal Governo centrale e le cui conseguenze pesano direttamente sui Comuni. Per metterla in pratica l’Amministrazione comunale intende cogliere il pretesto dell’interrogazione presentata dalla lista di minoranza di Mario Ceriotti, che ha chiesto di fare il punto sui tagli degli emolumenti, riducendo una cifra pari al 10% dell’indennità di coloro che compongono la squadra capitanata dal sindaco Gianluca Marta.
“I tagli interesseranno i componenti di Giunta secondo un criterio proporzionale”
«Finora non c’è stato il tempo di attuare questi tagli che verranno applicati a partire dal prossimo anno. I dettagli devono ancora essere decisi, ma la sostanza è che abbiamo deciso di dedicare una quota del nostro compenso per progetti con valenza educativa. Cinque, in particolare, saranno i progetti a cui saranno destinate le somme. Si tratta di qualche migliaio di euro. I tagli interesseranno i componenti di Giunta secondo un criterio proporzionale. Con queste risorse andremo a sostenere la parte di educazione e formazione».