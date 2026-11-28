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La Giunta comunale di Magnago è pronta a decurtarsi una quota pari al 10% della propria indennità per finanziare cinque progetti destinati agli studenti magnaghesi.

Obiettivo: recuperare fondi preziosi per i progetti educativi

La ratio è semplice: recuperare fondi preziosi per sopperire alle mancanze legate ai tagli che vengono effettuati dal Governo centrale e le cui conseguenze pesano direttamente sui Comuni. Per metterla in pratica l’Amministrazione comunale intende cogliere il pretesto dell’interrogazione presentata dalla lista di minoranza di Mario Ceriotti, che ha chiesto di fare il punto sui tagli degli emolumenti, riducendo una cifra pari al 10% dell’indennità di coloro che compongono la squadra capitanata dal sindaco Gianluca Marta.

“I tagli interesseranno i componenti di Giunta secondo un criterio proporzionale”