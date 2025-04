La Giornata medievale fa il pieno tra sfilate, arti e scacchi viventi

Il pienone durante la Rievocazione medievale che nella giornata di ieri, domenica 6 aprile, si è svolta a Parabiago e che ha visto la proposta di sfilate, arti e mestieri dell'epoca, quindi le partite a scacchi...viventi.

Un salto nel 1339

Una giornata ispirata al 21 febbraio 1339. E' il menù che ieri ha caratterizzato la Rievocazione medievale tra il parco Crivelli e via Sant'Antonio attirando numerose persone, tra bambini, famiglie, associazioni e scuole.

Successo per le sfilate e i mestieri dell'epoca, novità assoluta quella della partita a scacchi col coinvolgimento degli umani

La manifestazione è cominciata alle 10 con la proposta della vita nel villaggio, tra arti e mestieri. L'attenzione si è poi spostata in piazza Mercato, dove ha preso avvio la sfilata dei figuranti che è stata preceduta dagli sbandieratori di Legnano. Non sono mancati, dunque, i balli medievali, la presenza degli artisti di strada, i musici, il mangiafuoco e i teatranti. Lo stesso canovaccio lo si è avuto nel pomeriggio. Alle 14.30 la sfilata ha fatto il bis. Spazio quindi per la partita a scacchi viventi, novità assoluta di quest'anno. Alle 17.30 è calato il sipario con la cerimonia di chiusura e i dovuti ringraziamenti ai protagonisti dell'evento.

Tutti i protagonisti dell'evento

Una giornata di successo, a cui hanno preso parte, tra gli altri, la compagnia teatrale Dove osano le aquile, gli Sbandieratori di Legnano, Arpa classica, le Asd Arteritmica e Kankudojo, gli artigiani del ferro e quelli del legno. Le scuola sono state assolute protagoniste. A partecipare attivamente alla manifestazione sono stati i plessi di via Brescia, via Olona Travaini), Villastanza, San Lorenzo, Via Legnano, IV novembre e via Mari (Felice Gajo).

