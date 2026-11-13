La Giornata dello Studente va «Verso nuovi traguardi»

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Quarant’anni di borse di studio, di giovani premiati e di fiducia nel futuro. Dopodomani, domenica 15 novembre, il Teatro Tirinnanzi di Legnano ospiterà la 40esima Giornata dello Studente, organizzata dalla Fondazione Famiglia Legnanese.

La Giornata dello Studente compie 40 anni

Durante la cerimonia saranno premiati gli studenti che si sono distinti per impegno, costanza e risultati negli studi, riconoscendo nel merito uno stimolo per costruire il futuro. Il titolo scelto per l’edizione dell’anniversario è «Verso nuovi traguardi». In quattro decenni la manifestazione ha fatto incontrare donatori e borsisti, famiglie e aziende. Da una parte ci sono persone che hanno scelto di investire nella formazione e nelle nuove generazioni, dall’altra studenti che hanno saputo cogliere un’opportunità con gratitudine e impegno. Tutto è reso possibile ogni anno dalla generosità dei donatori. Lo scorso anno, alla 39esima edizione intitolata «La curiosità cambia il mondo», sono state consegnate 160 borse di studio messe a disposizione da 96 donatori, per un totale di oltre 205mila euro.

Istituzioni e ospiti sul palco

Come ogni anno, a portare la voce delle istituzioni cittadine sostenitrici saranno il sindaco Lorenzo Radice, il prevosto monsignor Angelo Cairati e Dante Barone, responsabile Area Provincia Milano Ovest del Banco Bpm. Ospite d’eccezione sarà l’onorevole Manuela Maffioli, componente della VII Commissione permanente della Camera (Cultura, Scienza e Istruzione), delegata dal ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara. È previsto anche un videomessaggio dell’avvocato Umberto Ambrosoli, presidente della Fondazione Banca Popolare di Milano, tra i maggiori sostenitori della Giornata fin dalla sua nascita.

«Serve trovare il coraggio per cambiare»

Il senso del titolo lo spiega l’ingegner Giuseppe Colombo, presidente della Fondazione Famiglia Legnanese:

«Nel titolo di questa giornata c’è un percorso fatto e una nuova rotta tracciata. Ma, al tempo stesso, c’è un’esortazione rivolta a chi può farlo, a chi deve farlo: serve trovare il coraggio per cambiare. Come ce n’è voluto per incominciare. La Giornata dello Studente vuole continuare a essere parte di questo percorso, offrendo un sostegno concreto a chi studia e scegliendo, ancora una volta, di guardare al futuro attraverso le nuove generazioni».

Nella foto di copertina: i ragazzi premiati nell’edizione 2025