La Ginnastica Skill brilla in casa: podi e titoli regionali

È stato un intenso e ricco weekend di gare per la società Ginnastica Skill di Canegrate, che ha ospitato la prima prova del Campionato Individuale LB1. Le skilline si sono messe in luce per grinta, eleganza e precisione, conquistando una vera pioggia di medaglie e confermandosi ai vertici delle classifiche regionali.

Le gare aperte della più piccole: Allieve 1

Ad aprire le danze sono state le più piccole della categoria Allieve 1. Emma Rimoldi e Carolina Casamassima hanno saputo conquistare la giuria con esercizi brillanti, ottenendo entrambe il titolo di vice Campionesse Regionali su ben 42 ginnaste in gara. Ottima prova anche per le compagne Eleonora Loffredo e Giulia Mastrorosa, che hanno sfiorato il podio chiudendo rispettivamente al 4° e 6° posto assoluto, seguite da Matilde Ludovico, 13ª, e Ioana Tanase, 20ª. Nei singoli attrezzi sono arrivate grandi soddisfazioni: Carolina ha conquistato il primo posto alla palla; Eleonora il primo posto alle clavette e il terzo al corpo libero; Giulia il secondo posto al cerchio; mentre Emma ha ottenuto il secondo posto al corpo libero e il terzo alle clavette.

Categoria Allieve 2

Nella categoria Allieve 2, Asia Hoxha ha affrontato con determinazione le prove al corpo libero e al cerchio, concludendo la gara al 23° posto e portando a casa un’importante esperienza di crescita.

Allieve 3

Tra le Allieve 3 è arrivato un altro splendido risultato: Giorgia Paccanelli ha conquistato il titolo di Vice Campionessa Regionale su ben 62 ginnaste. Accanto a lei si sono distinte anche Nicole Muscò, 12ª classificata, e Ginevra Parrella, 22ª. Nelle specialità Giorgia ha brillato conquistando il primo posto sia alla palla sia al cerchio, mentre Nicole ha ottenuto il primo posto al nastro e il secondo alle clavette. Assente a questa prova Greta Sardone, pronta a tornare in pedana nelle prossime competizioni.

Allieve 4

Ottimi risultati anche nella categoria Allieve 4, dove Elisa Pucci e Rebecca De Simone hanno centrato un eccellente 5° posto assoluto su 55 ginnaste in gara, seguite da Sophie Morandi, 14ª classificata. Nelle singole specialità Elisa ha conquistato il primo posto al nastro e alle clavette, mentre Rebecca ha ottenuto il primo posto alla fune e il secondo al cerchio.

Allieve 5

Grande soddisfazione anche tra le Allieve 5: Lavinia Usai ha conquistato il titolo di Vice Campionessa Regionale con un meritatissimo secondo posto assoluto su 37 ginnaste. Ottima prova anche per Mia Cavarretta, quinta classificata, e per Alice Almasio, tredicesima. Nelle specialità Mia ha conquistato il primo posto alla palla, Lavinia il secondo alle clavette e Alice il secondo alla fune.

Junior e Senior

Buoni riscontri anche nelle categorie superiori: tra le Junior 1 Francesca Bassi ha chiuso la gara all’8° posto assoluto, conquistando inoltre il primo posto alla palla. Nella Junior 2 Chiara Lo Meo ha terminato al 10° posto assoluto, ottenendo il terzo posto alla palla. Tra le Senior 1 Elisa Gagliano ha concluso al 7° posto assoluto, salendo sul gradino più alto del podio al nastro e conquistando anche il terzo posto alla fune.

Grande soddisfazione

La società Skill esprime grande orgoglio per l’impegno e i risultati delle proprie ginnaste, che con passione e determinazione continuano a distinguersi e a portare alto il nome della società.