La generosità del Rotary arriva fino a Betlemme: donate due incubatrici

Si è svolta martedì, 10 febbraio 2026, a Betlemme la Cerimonia della Sovvenzione Globale che ha avuto tra i suoi principali attori il Rotary Club Morimondo Abbazia e che ha portato alla donazione di due incubatrici all’Unità di Terapia Intensiva Neonatale dell’Ospedale Sacra Famiglia di Betlemme, in Palestina.

La solidarietà cancella le distanze

Il Past President del Morimondo e Assistente del Governatore, Davide Carnevali, per ragioni logistiche ha partecipato da remoto alla cerimonia, che in Palestina ha avuto una notevole risonanza mediatica ed ha visto la presenza del sindaco di Betlemme, Maher Qanawati, affiancato per il RC Betlemme dal presidente, Usama AbuZakieh e dalla Project chair, Maggie Hanna, oltre che dal Direttore medico del Holy Family Hospital, Dottor Saba AbuFarha. Da remoto anche Andrea Grassi, board member e presidente del comitato finanziario del Rotary.

«L’iniziativa è stata ideata insieme a noi del Morimondo da Alberto Di Luca, past ambassador dell’Ordine di Malta a Monaco – sottolinea Carnevali che ha portato i saluti del presidente in carica Martina Forti, impossibilitata a partecipare perché impegnata in attività di volontariato alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. – Oggi celebriamo il potere del Rotary di trasformare idee e cure in azioni concrete: queste incubatrici non sono solo attrezzature mediche, bensì un’opportunità di vita, doni di dignità e promesse di speranza per i bambini più vulnerabili e le loro famiglie – commenta Carnevali -. Questa Sovvenzione Globale, del valore di poco meno di 50 mila euro, dimostra che quando il Rotary collabora le distanze svaniscono. Betlemme può essere lontana dal nord Italia, ma è molto vicina ai nostri cuori: un luogo di nascita, di speranza, di nuovi inizi».

Il progetto, che ha avuto come sponsor proprio il RC Morimondo, col supporto economico dei Rc San Marino e Monaco, è nato nell’ambito del programma «Make a Wish to Holy Family Hospital» dell’Ordine di Malta su proposta appunto del suo ex Ambasciatore a Monaco Alberto Di Luca.

Amicizia internazionale

Una volta preso contatto col Rotary di Betlemme, il progetto è partito a vele spiegate, col supporto di San Marino, di Monaco e della Fondazione Rotary, in sinergia col referente locale dell’Ospedale Sacra Famiglia, Andrea Grassi.

«Tutti loro sono stati essenziali per il nostro successo – aggiunge Carnevali – Spero che un giorno saremo insieme a Betlemme, di persona, a celebrare il prossimo capitolo della nostra partnership. Oggi non abbiamo solo donato attrezzature: abbiamo costruito un ponte di solidarietà tra Betlemme e il mondo del Rotary». Il sindaco di Betlemme Maher Qanawati ha rivolto al Morimondo un ringraziamento speciale per la sua collaborazione e il suo generoso sostegno: «Questa cooperazione rappresenta un forte esempio di amicizia internazionale e responsabilità condivisa, a dimostrazione che i valori umanitari non conoscono confini».