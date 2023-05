«La forza ha colore», il quadro di Katia Masella all’asta per aiutare le popolazioni alluvionate

«Se la vita è bastarda tu colpiscila con tutti i colori che hai». Si intitolata «La forza ha colore» il quadro che l’artista di Rho Katia Masella ha messo all’asta per aiutare le popolazioni alluvionate dell’Emilia Romagna.

Numerosi artisti di tutta Italia hanno aderito all'iniziativa donando una delle proprie opere

«Aiutiamo l’Emilia Romagna» è un’iniziativa ideata dall’artista Ema Grazioli con il supporto del Centro Artistico Poliedro, Artàporter e delle Autoritá della Bassa Bergamasca. Per l’attivazione di questa asta numerosi artisti di diverse zone d’Italia, tra cui la rhodense Masella, hanno donato interamente le proprie opere.

Vogliamo raccogliere fondi da devolvere all’Agenzia per la Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Emilia Romagna

«Abbiamo pensato che l’arte potesse essere il nostro modo per aiutare chi sta vivendo i disastri che l’alluvione ha portato con sé. Vogliamo raccogliere fondi da devolvere direttamente all’Agenzia per la Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Emilia Romagna che si stanno occupando di fornire supporto alla popolazione in grave difficoltà - affermano gli artisti che hanno aderito all’iniziativa.»

Ciascuna delle opere sarà messa in vendita sul sito dedicato

Ciascuna opera sarà messa in vendita sul sito dedicato all’iniziativa (https://sites.google.com/view/asta-alluvione-emilia-romagna/home?) al prezzo minimo di partenza indicato nella descrizione, quella dell’artista rhodense parte da 200euro. «“Mettiamo all’asta le opere perché chi porta bellezza riceve bellezza. Un po’ come scegliere di che bellezza vivere! Lavoro come educatore in un progetto in cui l’arte diventa strumento per dare valore alla Persona, chiunque essa sia! - concludono gli artisti».