La «Forza della vita» cantata dal Coro delle Stelle risuona nei corridori del Niguarda

Il Coro delle Stelle ha appena festeggiato i 20 anni di vita, ma il suo impegno continua senza sosta. Nella giornata di domenica, tappa all’ospedale Niguarda di Milano, per deliziare i giovani pazienti del reparto pediatrico oncologico.

Portare un sorriso ai degenti

«Dalla sua creazione il coro ha un obiettivo principale: fare solidarietà, aiutare che ha più bisogno o sta vivendo un periodo non facile – ci spiega la direttrice del coro Assunta Cognata – Fare volontariato per portare un sorriso a chi sta lottando e ha bisogno di energia positiva. Quella al Niguarda è un’iniziativa legala alla nuova struttura della Fondazione per L’Infanzia Ronald McDonald Italia, uno spazio che ospita i familiari dei piccoli in lungo degenza. Da li ci siamo sposati nel reparto di pediatria e abbiamo trascorso un pomeriggio diverso, facendo tornare l’allegria ai piccoli pazienti e insegnando ai nostri giovani coristi (circa una trentina) il valore della vita. Abbiamo portata la forza della vita, dedicata a tutte le mamme, donne che assistono i loro bambini negli ospedali».

Un’esibizione speciale

Il loro impegno è costante, hanno visitato altri reparti oncologici a Pavia, al Gaslini di Genova, un gesto per stare vicino a chi deve rimanere in ospedale a lungo:

«Soprattutto durante i fine settimana chi rimane nei reparti vive momenti di sconforto, solitudine, tutto si ferma , rimane in stand by fino al lunedì, quindi la nostra presenza è un momento di svago – aggiunge Cognata – Domenica in occasione della Festa della donna ci siamo vestite di giallo, portando simbolicamente la mimosa dentro al Niguarda. I giovani pazienti , con flebo e vari presidi medici per le cure, hanno assistito alla nostra esibizione, con grande emozione durante il brano “La forza della vita” è stato un pomeriggio speciale, vedere negli occhi di quei bambini un lieve sorriso che lenisce la loro sofferenza è qualcosa di straordinario che ripaga ogni sacrificio. Il coro grazie ad una lotteria ha donato giocattoli ai piccoli degenti».

Un gesto che non è passato inosservato. Anche il primo cittadini di Gaggiano Enrico Baj ha voluto rimarcare l’importanza di queste iniziative e elogiare il Coro della Stelle.