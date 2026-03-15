La «Forza della vita» cantata dal Coro delle Stelle risuona nei corridori del Niguarda

Il Coro delle Stelle ha appena festeggiato i 20 anni di vita, ma il suo impegno continua senza sosta. Nella giornata di domenica, tappa all’ospedale Niguarda di Milano, per deliziare i giovani pazienti del reparto pediatrico oncologico.
Portare un sorriso ai degenti
«Dalla sua creazione il coro ha un obiettivo principale: fare solidarietà, aiutare che ha più bisogno o sta vivendo un periodo non facile – ci spiega la direttrice del coro Assunta Cognata – Fare volontariato per portare un sorriso a chi sta lottando e ha bisogno di energia positiva. Quella al Niguarda è un’iniziativa legala alla nuova struttura della Fondazione per L’Infanzia Ronald McDonald Italia, uno spazio che ospita i familiari dei piccoli in lungo degenza. Da li ci siamo sposati nel reparto di pediatria e abbiamo trascorso un pomeriggio diverso, facendo tornare l’allegria ai piccoli pazienti e insegnando ai nostri giovani coristi (circa una trentina) il valore della vita. Abbiamo portata la forza della vita, dedicata a tutte le mamme, donne che assistono i loro bambini negli ospedali».
Un’esibizione speciale
Il loro impegno è costante, hanno visitato altri reparti oncologici a Pavia, al Gaslini di Genova, un gesto per stare vicino a chi deve rimanere in ospedale a lungo:
«Soprattutto durante i fine settimana chi rimane nei reparti vive momenti di sconforto, solitudine, tutto si ferma , rimane in stand by fino al lunedì, quindi la nostra presenza è un momento di svago – aggiunge Cognata – Domenica in occasione della Festa della donna ci siamo vestite di giallo, portando simbolicamente la mimosa dentro al Niguarda. I giovani pazienti , con flebo e vari presidi medici per le cure, hanno assistito alla nostra esibizione, con grande emozione durante il brano “La forza della vita” è stato un pomeriggio speciale, vedere negli occhi di quei bambini un lieve sorriso che lenisce la loro sofferenza è qualcosa di straordinario che ripaga ogni sacrificio. Il coro grazie ad una lotteria ha donato giocattoli ai piccoli degenti».
Un gesto che non è passato inosservato. Anche il primo cittadini di Gaggiano Enrico Baj ha voluto rimarcare l’importanza di queste iniziative e elogiare il Coro della Stelle.
«In occasione della Giornata Internazionale della Donna, le melodie del Coro delle Stelle, elegantemente vestite di giallo, risuonano nei corridoi dell’Ospedale Niguarda, offrendo un abbraccio musicale ai bambini e ragazzi ricoverati. Celebriamo la forza, la dedizione e la tenacia di tutte le donne che quotidianamente contribuiscono a rendere questo luogo speciale: madri, operatrici, volontarie, professioniste, e le giovani e coraggiose pazienti che affrontano le loro battaglie con determinazione – sottolinea Baj – La loro energia ci rammenta che la gentilezza rappresenta una forma di resistenza e che la solidarietà è il fondamento di una comunità coesa. A tutte voi, dedichiamo un pensiero profondo e commosso. Insieme, giorno dopo giorno, costruiamo un futuro dove ogni lacrima si trasforma in un sorriso e ogni ostacolo in una nuova possibilità. Continuiamo a sognare, a lottare e a sperare, perché il vostro coraggio è la nostra più grande ispirazione. La forza della vita. Grazie Coro delle Stelle».