La Fiamma Olimpica sarà donata al Comune di Assago

La fiamma olimpica sta per accendere Assago

L’ufficializzazione

In questi giorni il Presidente di Fondazione Milano Cortina 2026, Giovanni Malagò, ha comunicato al Sindaco Graziano Musella la decisione di donare al Comune di Assago la torcia olimpica: un gesto dal forte valore simbolico, che lega Assago ai principi più alti dello sport e alla tradizione olimpica italiana.

“La torcia, emblema di passione, impegno e unità, diventerà parte del patrimonio della comunità assaghese – ha detto il sindaco, Graziano Musella – un riconoscimento importante giunto dopo gli sforzi fatti durante il periodo di preparazione e svolgimento dei giochi invernali che ci hanno visto sede di gara di due importanti discipline olimpiche: il pattinaggio di figura e lo short track”.

Per celebrarne l’arrivo, l’Amministrazione comunale sta preparando un evento speciale che coinvolgerà i cittadini, le scuole e alcuni campioni olimpici. “Sarà un’occasione per trasmettere a tutti il significato profondo dello sport – prosegue Musella – e per condividere con tutta la cittadinanza un momento di autentico orgoglio collettivo”.

Il Sindaco Musella ha espresso un sincero ringraziamento al Presidente Malagò per l’attenzione rivolta ad Assago e per un dono che va oltre il valore materiale, riconoscendo il ruolo della nostra città nel panorama degli eventi sportivi nazionali.

Un ringraziamento particolare, il primo cittadino lo ha rivolto alla cittadinanza, alle forze dell’ordine, ai volontari e anche agli uffici comunali: “mesi di lavoro, coordinamento e cura dei dettagli hanno permesso di garantire un’organizzazione puntuale e senza criticità, contribuendo alla piena riuscita dell’iniziativa”.

Assago si prepara così ad accogliere un simbolo che parla di storia, di futuro e di comunità.