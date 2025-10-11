La festa speciale per i 60 anni di matrimonio di Ezio e Renata

Il piccolo borgo di Cassinetta di Lugagnano, rappresentato dal sindaco Domenico Finiguerra, ha voluto omaggiare con una speciale pergamena due icone mondali della ristorazione per i loro 60 anni di matrimonio: Ezio Santin e la moglie Renata Fugazzi, per anni titolari de «L’Antica Osteria del Ponte» nel 1990 ristorante Tre Stelle Michelin

Il secondo tre Stelle Michelin in Italia

C’è un fil rouge che lega Cassinetta e Santin, il maestro chef, Il secondo tre Stelle Michelin in Italia, che attraverso le sue creazioni in cucina ha portato in tutto il mondo la sua maestria e il nome del piccolo comune del Milanese. Da lui hanno gustato le strepitose pietanze nomi importanti della scena internazionale: il cavaliere Silvio Berlusconi, il presidente degli Stati Uniti Ronald Reagan, il presidente dell’allora Urss Michail Gorbaciov, solo per citarne alcuni.

Era doveroso per Cassinetta omaggiare una coppia così importante con una festa speciale e la musica del Corpo Musicale San Carlo.

Rinnovate le promesse di nozze

Sabato scorso , 4 ottobre, in Municipio sono state rinnovate le promesse di matrimonio tra Ezio e Renata. Emozionati di fronte al primo cittadino, hanno voluto celebrare questo importante traguardo nel piccolo Municipio.

«Siamo riuniti oggi per celebrare un traguardo raro e prezioso: 60 anni di matrimonio tra Santin Ezio e Fugazzi Renata, sessant’anni di amore, complicità, sacrifici e sorrisi – ha sottolineato il primo cittadino – Sessant’anni in cui due cuori hanno camminato insieme, affrontando la vita con coraggio, mano nella mano. Il tempo ha arricchito il loro amore, lo ha temprato come un diamante. E oggi, davanti a tutti noi, sono qui per rinnovare quelle promesse che un giorno lontano si sono scambiati con emozione e speranza. Ezio, sei ancora oggi pronto a scegliere Renata come tua sposa, a rinnovare con lei la promessa di amarla, rispettarla e sostenerla per tutti i giorni che la vita vorrà concedervi ancora insieme? Renata, sei ancora oggi pronta a scegliere Ezio come tuo sposo, a rinnovare con lui la promessa di amarlo, rispettarlo e sostenerlo per tutti i giorni che la vita vorrà concedervi ancora insieme? Con queste parole, avete rinnovato il vostro “sì” davanti a chi vi vuole bene, con la stessa sincerità di un tempo e con la forza dell’amore che solo gli anni sanno consolidare. In nome di questo legame meraviglioso, vi auguriamo altri giorni da vivere insieme, fatti di serenità, piccoli gesti quotidiani e sorrisi condivisi. Che il vostro amore continui a brillare, come il diamante che oggi onoriamo. Auguri per il vostro eterno amore».

Ancora emozionati dopo 60 anni insieme

Un momento toccante ed emozionate, ripreso anche dal commento del sindaco:

«Questa nuova iniziativa dei rinnovi di promessa di matrimonio è molto emozionante perché è una bellissima occasione per gli sposi ripercorrere gli anni passati accompagnati dai loro cari, molto dei quali sono frutto proprio del loro amore – sottolinea Finiguerra – Nello specifico, le nozze di diamante di Ezio e Renata sono stati anche un’occasione per ricordare l’importanza della loro esperienza e per il grande merito di aver portato Cassinetta di Lugagnano in tutto il mondo, al punto che in cima a un grattacielo a Tokio è possibile trovare proprio Cassinetta di Lugagnano e i piatti ideati dal maestro Ezio Santin».

Emozione che trapela anche dalle parole dei due sposi.