La fanfara dei Carabinieri a Settimo per Galvaligi

Settimo Milanese ricorda il generale dei carabinieri Enrico Riziero Galvaligi, vittima delle Brigate Rosse.

General Galvaligi

Venerdì 8 maggio, nella piazza di Seguro intitolata a suo nome, il Comune di Settimo Milanese organizza una cerimonia di commemorazione in occasione della Giornata nazionale per le vittime del terrorismo.

L’appuntamento è alle 18 e 30 in piazza, dove ci saranno gli interventi istituzionali.

Cerimonia e concerto a Seguro

Quest’anno la commemorazione si arricchisce con un ulteriore momento aperto alla cittadinanza: alle 20 e 30, all’interno dei cancelli della scuola primaria di Seguro, si terrà il concerto della Fanfara dell’Arma dei Carabinieri.

Riziero Enrico Galvaligi, Generale di divisione dell’Arma dei carabinieri, fu ucciso a Roma il 31 dicembre del 1980 da due terroristi delle Brigate rosse che, travestiti da postini, all’interno del palazzo dove abitava, gli esplosero contro numerosi colpi d’arma da fuoco da distanza ravvicinata.

L’attentato fu rivendicato con un volantino delle Brigate rosse. Galvaligi era uno stretto collaboratore del Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa ed era stato da questi nominato responsabile del Coordinamento dei Servizi di sicurezza per gli istituti di prevenzione e pena. Curava dunque la sorveglianza delle carceri di massima sicurezza, ove erano reclusi i terroristi più pericolosi.