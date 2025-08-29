La famiglia di Aicit si allarga: in arrivo nell'associazione due nuove volontarie

Associazionismo

Faranno parte del team dedicato a chi necessita di terapie radianti

Buone notizie per Aicit Magenta. Da questa settimana l’associazione impegnata da decenni nella lotta e nella prevenzione ai tumori potrà infatti fare affidamento su due nuove assistenti volontarie.

La famiglia di Aicit si allarga

Dopo aver terminato il percorso di tirocinio, Patrizia e Silvana entreranno a far parte del team di supporto dedicato alle persone che necessitano di terapie radianti, offrendo così assistenza pratica e umana agli assistiti nel tragitto dall’ospedale Fornaroli di Magenta al San Raffaele di Milano.

Come spiegano dall’associazione magentina, il loro sarà un ruolo multiplo: da una parte l’accompagnamento delle persone durante gli spostamenti e dall’altra il supporto nell’espletamento delle pratiche burocratiche legate ai percorsi di cura, comprensivo di ascolto attento delle esigenze dei pazienti e delle loro famiglie.

Il tutto per un obiettivo fondamentale: «Rendere l’esperienza di cura più semplice e dignitosa, offrendo vicinanza, rassicurazione e un aiuto concreto in un momento di difficoltà. Aicit Magenta sottolinea l’importanza di due nuove figure figure dedicate al supporto emotivo e logistico delle persone in cura». Chiunque volesse entrare a far parte di Aicit come assistenti o come autisti contatti pure la segreteria e riceverà tutte le informazioni del caso».