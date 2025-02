La donna che piantava gli alberi nello spettacolo dell'8 marzo a Robecchetto

La Giornata internazionale dei diritti delle donne a Robecchetto con Induno sarà sinonimo del ricordo di Wangari Maathai, l'instancabile attivista per l'ambiente e Nobel per la pace. Sabato 8 marzo, alle 21, la biblioteca Alda Merini ospiterà lo spettacolo "La donna che piantava gli alberi".

Tutto pronto per lo spettacolo "La donna che piantava gli alberi" ispirato alla vita della Maathai

L'appuntamento a sfondo culturale è dunque fissato per sabato 8 marzo, alle 21, negli spazi della biblioteca Alda Merini, in via Novara (civico 11). Qui prenderà avvio la serata speciale organizzata con il contributo di Fondazione comunitaria Ticino olona e dedicata appunto alla Maathai, famosa nel mondo per la sua attività a favore dell'ambiente. Serata che vedrà la proposta dello spettacolo "La donna che piantava gli alberi", di e con Nora Picetti, che celebrerà la forza e la determinazione delle donne nel cambiare il mondo.

L'evento è libero e gratuito fino a esaurimento posti

L'ingresso sarà libero e gratuito sino a esaurimento posti