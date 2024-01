La direzione strategica di Asst ha incontrato i sindaci

Si è svolta il 24 gennaio 2024 presso l’Ospedale di Rho la Conferenza dei Sindaci dei Comuni che insistono sul territorio dell’ASST Rhodense.

Incontro fra i sindaci del territorio e la direzione strategica di Asst

La Direzione Strategica ha incontrato gli Amministratori Locali, per presentarsi e per condividere obiettivi e progetti da realizzare sul territorio dell’ASST Rhodense, in un’ottica di rafforzamento delle sinergie esistenti e per valorizzare le rispettive competenze, con l’intento di essere presenti e valorizzare le specificità di ogni ambito territoriale.

L’incontro è stata l’occasione per discutere delle progettualità che saranno attuate nelle aree distrettuali del Garbagnatese, del Rhodense e del Corsichese, nel prossimo triennio, in ambito socio sanitario, sfide che vedranno impegnati i professionisti e le Amministrazioni con l’unico obiettivo condiviso di promuovere il benessere dei cittadini.

Gli investimenti sugli ospedali del territorio

All’ordine del giorno temi quali gli investimenti sul personale, sulle attrezzature e sulle strutture, tra cui le Case di Comunità di prossima attivazione, che saranno un luogo di presidio territoriale e di presa in carico socio-sanitaria.

Grande soddisfazione da parte dei presenti anche rispetto alla proposta condivisa di realizzare iniziative nelle piazze dei Comuni, in modo che i professionisti dell’ASST possano incontrare i cittadini, per creare momenti di prevenzione e di presentazione dei servizi erogati sia dall’Azienda sia dalle Amministrazioni Locali.