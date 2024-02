La direzione strategica dell'Asst Rhodense incontra le associazioni di volontariato

Il 14 febbraio 2024 la Direzione Strategica dell’ASST Rhodense ha incontrato le Associazioni di Volontariato che ogni giorno collaborano con l’Azienda.

L’incontro periodico di co-programmazione è stata l’occasione per presentare le attività dell’ASST e gli obiettivi di mandato della Direzione nel prossimo triennio, in modo da condividere percorsi di progettazione, tenendo conto delle rispettive competenze, per aggiungere valore e completezza all'intervento sanitario e sociosanitario.

“L’incontro con le Associazioni di Volontariato è stata l’occasione per una conoscenza reciproca, per condividere le progettualità in corso e per ringraziare tutti i volontari che ogni giorno offrono un prezioso e concreto contributo di solidarietà nei confronti dei malati e delle loro famiglie” ha dichiarato il Direttore Generale dell’ASST Rhodense, Marco Bosio. “Il volontariato è una risorsa importante per la nostra Azienda e per il nostro territorio: i volontari ascoltano e aiutano i pazienti e i loro familiari e sono un punto di riferimento importante per i cittadini, che spesso sono portatori di bisogni che vanno oltre l’erogazione di una prestazione sanitaria.”