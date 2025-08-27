IL CONCORSO

La dea bendata bacia Parabiago: vinti 20mila euro al 10eLotto

Il concorso del 10eLotto di martedì 26 agosto ha portato fortuna a diversi giocatori lungo tutta la Penisola. Ma la Dea bendata ha fatto tappa anche a Parabiago dove un giocatore ha vinto ben 20mila euro

Parabiago
Pubblicato:

Il concorso del 10eLotto di martedì 26 agosto ha portato fortuna a diversi giocatori lungo tutta la Penisola. La Dea bendata ha fatto tappa anche a Parabiago dove un giocatore ha vinto ben 20mila euro.

In città vinti 20.001 euro al 10eLotto

Anche Parabiago esulta dopo l'ultimo concorso del 10eLotto andato in scena martedì. Un giocatore, la cui identità non si conosce, ha vinto 20.001 euro. Cifra praticamente analoga quella conquistata da un altro giocatore a Rimini. I premi più ricchi, entrambi da 50.000 euro, sono stati tuttavia centrati in Puglia e nel Lazio. A San Severo, in provincia di Foggia, un fortunato giocatore ha indovinato la combinazione vincente in una ricevitoria di corso Giuseppe Di Vittorio. Stesso importo a Guidonia Montecelio, in provincia di Roma, grazie a una giocata convalidata in piazza San Giovanni.

Le altre vincite

Sempre nel Lazio, a Capena (Roma), un altro colpo ha garantito 15.000 euro, cifra replicata in Campania, a Casalnuovo di Napoli. Non sono mancate le sorprese in altre zone d’Italia: a Merano, in provincia di Bolzano, è stata centrata una vincita da 12.000 euro; stesso importo a Nocera Inferiore, in provincia di Salerno. Infine, premi anche nella capitale, con 10.000 euro vinti a Roma in via di Torre Argentina, e in Campania, aOliveto Citra (Salerno), dove un giocatore ha incassato 7.500 euro.

