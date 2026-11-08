La cura del verde pubblico: un impegno costante per rendere più bello e vivibile il paese

Nei giorni scorsi si è concluso l’ottavo taglio dell’erba della stagione 2026 a Cisliano; verrà poi eseguito il taglio di tutte le ripe delle strade comunali. Sono inoltre state programmate potature e nuove piantumazioni che verranno eseguite tra la fine del 2026 e l’inizio del 2027.
Censimento delle piante
«Per i tagli dell’erba – spiega l’assessore al Decoro Urbano Andrea Sangiacomo – abbiamo investito circa 50mila euro, mentre altri 40mila sono stati destinati alle prossime potature e piantumazioni. È stato infatti dato incarico a un agronomo per fare un censimento di tutte le piante del paese: grazie a questo investimento si programmeranno i prossimi interventi di potature e la valutazione di nuove piantumazioni».
La cura del verde pubblico rimane una delle priorità dell’amministrazione comunale: parchi, giardini, aiuole, alberature e spazi verdi non sono infatti soltanto elementi di arredo urbano, ma rappresentano luoghi di incontro, relax e socialità, oltre a contribuire alla qualità della vita e al decoro del nostro territorio.
Decoro urbano
«Mantenere il verde pubblico in ordine e valorizzarlo significhi prendersi cura concretamente del paese e dei suoi cittadini. In questi mesi abbiamo portato avanti interventi di manutenzione e attenzione al patrimonio verde attraverso il taglio dell’erba, la sistemazione delle aiuole, la potatura delle piante quando necessaria, la pulizia delle aree verdi e il monitoraggio delle alberature. Un lavoro che richiede programmazione, costanza e non poche risorse, ma che consideriamo fondamentale. La cura del verde, tuttavia, non può essere soltanto compito dell’amministrazione comunale. È fondamentale poter contare anche sulla collaborazione di tutti i cittadini attraverso piccoli gesti quotidiani di rispetto degli spazi pubblici, delle piante e delle aree comuni, perché un paese curato è un paese più accogliente, più bello e più vivibile» conclude l’assessore.