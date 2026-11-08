La cura del verde pubblico: un impegno costante per rendere più bello e vivibile il paese

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Nei giorni scorsi si è concluso l’ottavo taglio dell’erba della stagione 2026 a Cisliano; verrà poi eseguito il taglio di tutte le ripe delle strade comunali. Sono inoltre state programmate potature e nuove piantumazioni che verranno eseguite tra la fine del 2026 e l’inizio del 2027.

Censimento delle piante

«Per i tagli dell’erba – spiega l’assessore al Decoro Urbano Andrea Sangiacomo – abbiamo investito circa 50mila euro, mentre altri 40mila sono stati destinati alle prossime potature e piantumazioni. È stato infatti dato incarico a un agronomo per fare un censimento di tutte le piante del paese: grazie a questo investimento si programmeranno i prossimi interventi di potature e la valutazione di nuove piantumazioni».

La cura del verde pubblico rimane una delle priorità dell’amministrazione comunale: parchi, giardini, aiuole, alberature e spazi verdi non sono infatti soltanto elementi di arredo urbano, ma rappresentano luoghi di incontro, relax e socialità, oltre a contribuire alla qualità della vita e al decoro del nostro territorio.

Decoro urbano