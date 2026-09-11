La Croce Rossa cerca nuovi volontari: «Il tuo tempo vale di più»

Tre appuntamenti per conoscere attività e percorsi di formazione e scoprire come entrare a far parte del Comitato cittadino.

«Il tuo tempo vale di più di quanto pensi». È questo l’invito con cui la Croce Rossa Italiana di Legnano torna a cercare nuovi volontari e invita chi vuole conoscere più da vicino le attività del Comitato a mettere a disposizione degli altri una parte del proprio tempo e delle proprie energie.

Tre incontri per conoscere la Croce Rossa

Per chi è interessato a intraprendere questa esperienza sono in calendario tre incontri di presentazione del nuovo Corso di accesso per aspiranti volontari. Gli appuntamenti sono fissati per lunedì 14 settembre alle 21, sabato 19 settembre alle 10.30 e mercoledì 23 settembre alle 21. Le presentazioni si svolgeranno nella sede della Croce Rossa Italiana di Legnano, in via Ragazzi del ’99 19. Durante gli incontri i volontari illustreranno come entrare a far parte della Cri, quali sono le attività portate avanti dal Comitato e quali possibilità di impegno vengono offerte a chi decide di intraprendere questo cammino. Sarà anche l’occasione per conoscere più da vicino la realtà dell’associazione e ricevere tutte le informazioni sul corso in partenza.

Dall’impegno sociale al soccorso

Il volontariato in Croce Rossa può tradursi in diverse forme di partecipazione alla vita dell’associazione e del territorio. Le attività spaziano dall’ambito sociale e assistenziale a quello sanitario e di emergenza, con percorsi di formazione specifici in base al tipo di servizio che si sceglie di svolgere. Chi è interessato può prenotare il proprio posto per uno degli incontri attraverso la piattaforma Eventbrite, scegliendo una delle tre date disponibili.