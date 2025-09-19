La Croce rossa apre le porte ai nuovi volontari

I comitati di Legnano e Parabiago lanciano i nuovi corsi base. Il 23 e il 30 settembre e il 2 ottobre si terranno le serate di presentazione.

La Croce rossa italiana di Legnano cerca nuovi volontari per ingrandire la propria famiglia.

La Croce rossa italiana vuole ingrandire la propria famiglia

“Vuoi iniziare una nuova avventura? Studi o lavori e hai tempo da dedicare agli altri? Sei in pensione con ancora tanta voglia di fare? Vuoi semplicemente metterti in gioco?”: così i comitati Cri di Legnano e Parabiago lanciano i nuovi corsi base per aspiranti volontari. Com’è tradizione, i corsi saranno preceduti da serate di presentazione nel corso delle quali i volontari forniranno tutte le informazioni sui corsi in partenza e risponderanno alle domande del pubblico. Tali incontri sono in calendario per martedì 23 settembre, martedì 30 settembre e giovedì 2 ottobre, alle 21, nella sede della Croce rossa di Legnano al civico 19 di via Ragazzi del 1899. Gli interessati potranno prenotare il proprio posto a questo link. I contenuti saranno identici per ciascuna serata, l’invito è quindi a selezionare una sola data a cui partecipare.

I volontari rappresentano il cuore dell’associazione

I volontari rappresentano il cuore della Cri e le permettono di essere capillare e sempre più presente sul territorio. L’obiettivo dei corsi base è di formare persone interessate a partecipare alle attività sociali, assistenziali e sanitarie svolte dall’associazione sul territorio, attraverso la frequenza di ore di lezioni teorico-pratiche durante le quali saranno affrontate tematiche inerenti la storia della Croce rossa, i principi fondamentali, il Movimento internazionale, le sue attività e le tecniche base di primo soccorso. Chi volesse poi impegnarsi nelle attività di soccorso potrà frequentare un ulteriore percorso didattico specifico che permetterà di ottenere la certificazione per le attività di urgenza ed emergenza e trasporto infermi.