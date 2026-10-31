La Croce azzurra è salita in cattedra al liceo

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La Croce Azzurra di Buscate è salita in cattedra al Liceo di Arconate. Obiettivo: far interrogare gli studenti sul senso del volontariato cercando nuove «reclute».

La lezione del personale sanitario tra i banchi del liceo per sensibilizzare sull’importanza del volontariato

La lezione del personale sanitario del 118 tra i banchi della scuola superiore puntava a sensibilizzare i liceali sull’importanza di svolgere attività di volontariato, ciascuno per il proprio ambito di competenze e affinità, ma in generale a tendere la mano a chi ne ha bisogno, in situazioni di emergenza ma non solo. Per portare avanti questa «missione» a scuola erano presenti un volontario del 118, la presidente Barbara Marzocca e il vicesindaco Fabio Gamba. Alla fine pare che l’obiettivo sia stato raggiunto.

“Un momento di riflessione utile per i nostri ragazzi”

«Abbiamo proposto un momento di riflessione per i nostri ragazzi – ha spiegato il vicesindaco – Il messaggio poneva l’accento proprio sul volontariato, sullo spendersi per il prossimo. Portare la Croce Azzurra di Buscate ha significato proporre una attività, un’opportunità formativa molto importante».

Un’occasione servita ad illustrare ai liceali le modalità per coniugare impegni e aiuto per il prossimo