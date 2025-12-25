La creatività dei bambini delle scuole veste a festa le vetrine dei negozi

La creatività dei bambini veste a festa le vetrine dei negozi di Legnano.

Vetrine vestite a festa grazie alla creatività degli alunni delle scuole primarie

Anche per le festività del Natale 2025 torna l’iniziativa che coinvolge gli alunni delle scuole primarie e gli operatori economici della città del Carroccio. Gli alunni dei tre istituti comprensivi (Carducci, Manzoni, Via dei Salici) e della scuola Barbara Melzi, guidati dalle loro insegnanti, hanno espresso la loro creatività con una grande varietà di tecniche e materiali; il risultato sono le decorazioni natalizie a forma di palla che sono in consegna in questi giorni ai negozianti che hanno aderito all’iniziativa e che hanno riempito le vetrine della città di colore, ma anche di messaggi importanti, per il periodo delle feste, valorizzando le abilità dei più piccoli.

Ecco quali sono i negozi nei quali è possibile ammirare i lavori dei bambini

Oltre che all’Ufficio Relazioni con il Pubblico, le decorazioni realizzate dai bambini saranno esposte in una cinquantina di negozi. Ecco, strada per strada, gli esercizi commerciali che hanno aderito all’iniziativa: in corso Magenta, Gelateria Soleluna, Piadami, Sugar, Poké Moon, Idexè, Gilmoda, La Bottega del restauro, Pausa piadina, Chicchere&Piattini, Urban Masis, Original Marines e Sironi Gioielleria; in corso Garibaldi, ND Evolution, Il sogno di Reby, Bar Centoquarantatre, Naturhouse, Immobiliare del Corso, Bar Al Corso, Secerino sas, Motivi, Gioielleria Paternostro e Croma; in via Giulini: Myarttaylor; in via Corridoni, Maggie Viaggi, CFC Computer, Maramao Caffè, Il Caruggio genovese, Ottica Legnano, Sentirci; in via Palestro, La Nicchia, Tienne Milano Sneaker, Poliopposti; in corso Italia, Ubik Legnano, Studio Immobiliare Marco Napoli; in via Cavallotti, Città del Sole, Nau, Panificio Giussani, Parrucchiere Al 22; in piazza Achilli Raoul, I giorni di Bacco; in via Melzi, Erboristeria Il Quadrifoglio; in via Gigante, Belli e monelli, Atelier Rips Design; in via 25 Aprile, L’angolo di Sabrina, Erba Sole; in piazza San Magno, Caffè Farmacia; in via dei Disciplini, Ambarabà Libreria; in piazza Carroccio, Multioffice; in via Pontida, Todeschini; in via Volta, Fossati Arreda e Negri Tappezziere.