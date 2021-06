La 23enne Seyla Zanon eletta Miss Terrazza Malaspina, stacca il biglietto per le finali regionali di Miss Italia

La cornaredese Seyla Zanon vola a Miss Lombardia

"La Bellezza non può attendere". Così Patrizia Mirigliani, patrona del concorso Miss Italia, ha aperto il concorso Miss Terrazza Malaspina, prima tappa del concorso Miss Italia Lombardia che inizia la ricerca delle più belle della Regione. A trionfare ed essere eletta Miss Terrazza Malaspina è stata Seyla Zanon, affascinante 23enne di Cornaredo.

Questa la sua presentazione: Seyla Zanon, nata a Milano, vive a Cornaredo. Alta 177, occhi verdi e capelli biondi, ha 23 anni ed è responsabile qualità nell’azienda di famiglia. Sorridente, fresa e soprattutto in armonia con le sue linee morbide, Seyla ha affrontato le miss “classiche” in una sfida diretta e ha vinto. Si descrive come una ragazza con un pizzico di stravaganza. Dolcezza, intraprendenza e lealtà sono le tre parole in cui si rispecchia Seyla, le piace vivere la vita con ottimismo e serenità, sempre con la testa sulle spalle.

Miss Italia Lombardia, riparte il concorso

Ripartenza, anche per il più famoso concorso di bellezza giunto alla sua 82esima edizione, siglata nei giorni scorsi dal bordo delle piscine del club Terrazza Malaspina di Milano San Felice, che da 5 anni ospita l'evento. Prima la fase di casting che ha dato accesso a 26 concorrenti protagoniste nel pomeriggio di shooting fotografici e prove di spettacolo, fino alla serata finale che ha decretato le 6 più belle che parteciperanno alla finale regionale del concorso. Tra loro anche la misintese, e nata a Tradate, Alessia Cattaneo, arrivata ai piedi del podio.

Prossima tappa il 4 luglio con Miss Valle d'Intelvi

La prossima tappa di Miss Italia Lombardia sarà il 4 luglio al Palalanzo in Alta Valle Intelvi. Per l’elezione di Miss Valle D’Intelvi. Nelle prime ore del pomeriggio i casting per le nuove iscritte, poi un bellissimo carosello con le auto d’epoca e la sera alle h 20.30 la selezione in teatro. Per iscriversi e partecipare ai casting regionali per l’ammissione al Tour bisogna contattare l’ufficio Rial Events al 331 529 1611.