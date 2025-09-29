Il Capitano Riccardo Colombo, in continuità con il lavoro svolto per il Palio 2025, ha scelto di rinnovare la fiducia a Gavino

La Contrada San Bernardino di Legnano comunica la​ riconferma del fantino Gavino Sanna per il Palio 2026.

La Contrada San Bernardino annuncia i nomi dei suoi fantini

Il Capitano Riccardo Colombo, in continuità con il lavoro svolto per il Palio 2025, ha scelto di rinnovare la fiducia a Gavino, riconoscendone l’impegno, la professionalità e il legame costruito con la Contrada in questi anni.

​

La Contrada​, inoltre, annuncia con soddisfazione la scelta del fantino ​Federico Grossi per difendere la giubba biancorossa al Memorial Favari, la Provaccia.

Giovane di Contrada, Grossi si è distinto per passione, dedizione e attaccamento ai colori biancorossi, qualità che lo hanno reso il candidato ideale per rappresentare San Bernardino nella Provaccia 2026.

La composizione della commissione corsa

Composizione della Commissione Corsa della Contrada San Bernardino:

• Addetto corsa Palio: Gildo Lilli

• Addetto corsa Provaccia: Lorenzo Mascara

• Barbaresco: Marco Mariano

• Veterinario: Elettra Merlini

La Contrada San Bernardino rinnova così il proprio impegno per il Palio 2026, coniugando continuità, fiducia e valorizzazione dei giovani.