Vent’anni dopo, la contrada La Flora di Legnano celebra la vittoria del maggio 2005, la quarta conquistata nella sua storia.

La Contrada “La Flora” ricorda la sua quarta vittoria al Palio

Al maniero di Mazzafame, sabato sera, 22 novembre, saranno ospiti i protagonisti di quel Palio, a partire dalla reggenza dell’epoca con il gran priore Raffaele Bonito, il capitano Davide Bartesaghi, la castellana Sabrina Trabattoni, la gran dama Donata Colombo. Con loro il fantino Valter Pusceddu e Renato Gigliotti, preparatore di Maracana’, il cavallo della vittoria.

La serata verrà arricchita con video emozionali e interviste ai protagonisti di allora e di oggi, per un successo che nel 2005 ‘ha rappresentato il punto di partenza verso altri successi che hanno elevato La Flora ad essere la contrada più vittoriosa negli anni Duemila.