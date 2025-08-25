La comunità saluta e ringrazia don Innocente Binda che va a Milano
Il 31 agosto nella basilica di Santa Maria Nuova per ringraziarlo del cammino percorso insieme
Come avevamo annunciato qualche settimana fa monsignor Innocente Binda lascerà Abbiategrasso , la Comunità Pastorale "San Carlo Borromeo" per andare a Milano. Ci sono momenti che segnano la storia di una comunità .
Il saluto della sua comunità
“Oggi siamo chiamati a vivere un momento significativo del cammino di fede della nostra comunità pastorale. Come don innocente stesso ci ha comunicato dal prossimo settembre lascerà la guida delle nostre parrocchie. In questi 11 anni condivisi insieme ci ha trasmesso la gioia di vivere il vangelo nella concretezza delle vicende quotidiane con lo sguardo verso il futuro immersi in un cambiamento d’epoca. Ci ha richiamato al valore della parola amata, letta, pregata e vissuta. Con noi e per noi ha celebrato ogni giorno l’eucarestia sorgente della vita credente – ricordano i sacerdoti della comunità pastorale e il consiglio pastorale - ci ha aiutato a concretizzare il desiderio di vivere una prossimità concreta ripensando modalità e utilizzo delle strutture delle nostre parrocchie cosi’ ha promosso il “ mantello di Martino” oltre alle espressioni di attenzione ai piu’ deboli e fragili che bussavano alle porte della nostra comunità . Ora che intraprende un nuovo ministero vogliamo digli il nostro grazie per questa condivisione vissuta insieme. Con il raggiungimento dell'età canonica, monsignor Innocente Binda ha presentato all'arcivescovo monsignor Mario Delpini le sue dimissioni da responsabile della comunità pastorale San Carlo Borromeo”
Nuova avventura
Una nuova avventura nel centro di Milano, ma con un occhio alla provincia.
"Andrà a risiedere a Milano nella parrocchia di San Babila, continuando ad offrire il suo servizio pastorale per la nostra diocesi" spiega don Marco Bove vicario episcopale zona VI .
Domenica 31 agosto la festa
In città ha lasciato un segno indelebile, ma come lui stesso ci ha confessato :
“Bisogna sempre andare avanti, è la niostra missione, non possiamo fermarci. Ora poterò la mia esperienza a Milano, ma non dimenticherò l’abbiatense infatti ho chiesto di poer esercitare le mie funzione, in base alle esigenze del parroco, durante i fine settimane a Vermezzo con Zelo e Gudo Visconti – ha spiegato il monsignor - Questa nuova destinazione mi dà la possibilità di reinventarmi ancora a 75 anni. Il Dio della Bibbia non è un Dio stanziale, ma è il Dio del cammino. Non bisogna rimpiangere il passato, noi dobbiamo vivere il presente grazie all’esperienza del passato, ma proiettati al futuro con nuove prospettive”.
Ma la comunità vuole salutare degnamente monsignor Binda e il lavoro che lui ha svolto in questi undici anni i missione ad Abbiategrasso. Domenica 31 agosto dalle18 alle 21 in basilica Santa Maria Nuova :
“Celebreremo l’eucarestia per ringraziare il signore del dono di don innocente e per esprimere a lui la nostra riconoscenza. Tutti siamo invitati – concludono i sacerdoti - Per tale occasione vorremmo lasciare a don Innocente un segno per esprimere anche fattivamente la nostra gratitudine. Chi desidera potrà partecipare a questo segno con la propria offerta nelle messe di domenica 31 agosto. Inoltre chi desidera può esprimere il proprio grazie con uno scritto consegnandolo ai sacerdoti della comunità che poi consegneremo a don Innocente”.
Il nuovo responsabile della Comunità Pastorale "San Carlo Borromeo" di Abbiategrasso, da settembre, sarà don Angelo Puricelli.