La comunità saluta e ringrazia don Innocente Binda che va a Milano

Come avevamo annunciato qualche settimana fa monsignor Innocente Binda lascerà Abbiategrasso , la Comunità Pastorale "San Carlo Borromeo" per andare a Milano. Ci sono momenti che segnano la storia di una comunità .

“Oggi siamo chiamati a vivere un momento significativo del cammino di fede della nostra comunità pastorale. Come don innocente stesso ci ha comunicato dal prossimo settembre lascerà la guida delle nostre parrocchie. In questi 11 anni condivisi insieme ci ha trasmesso la gioia di vivere il vangelo nella concretezza delle vicende quotidiane con lo sguardo verso il futuro immersi in un cambiamento d’epoca. Ci ha richiamato al valore della parola amata, letta, pregata e vissuta. Con noi e per noi ha celebrato ogni giorno l’eucarestia sorgente della vita credente – ricordano i sacerdoti della comunità pastorale e il consiglio pastorale - ci ha aiutato a concretizzare il desiderio di vivere una prossimità concreta ripensando modalità e utilizzo delle strutture delle nostre parrocchie cosi’ ha promosso il “ mantello di Martino” oltre alle espressioni di attenzione ai piu’ deboli e fragili che bussavano alle porte della nostra comunità . Ora che intraprende un nuovo ministero vogliamo digli il nostro grazie per questa condivisione vissuta insieme. Con il raggiungimento dell'età canonica, monsignor Innocente Binda ha presentato all'arcivescovo monsignor Mario Delpini le sue dimissioni da responsabile della comunità pastorale San Carlo Borromeo”