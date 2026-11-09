La comunità piange la scomparsa di Cinzia Cameroni

Robecco sul Naviglio in lutto per la scomparsa di Cinzia Cameroni, 63 anni, consigliere comunale e capogruppo di maggioranza della lista Esserci in Consiglio comunale. Una perdita che ha scosso l’intera comunità, un paese che perde una persona e una rappresentante dell’Amministrazione di grande valore e disponibilità.
Il ricordo dell’Amministrazione
“Con profondo dolore e immensa commozione, in veste di sindaco e con l’intera Amministrazione comunale salutiamo la dottoressa Cinzia Cameroni, nostra Capogruppo, che ci ha lasciati. Cinzia è stata una donna di grande cultura e di rara disponibilità. Sapeva ascoltare, consigliare e mettersi al servizio degli altri con generosità e discrezione. Il suo impegno e la sua passione hanno lasciato un segno profondo nel nostro lavoro e nella nostra comunità. Per tutti noi, prima ancora che una preziosa compagna di cammino amministrativo, è stata un’amica sincera. In questo momento di grande dolore, il nostro pensiero più affettuoso va al figlio Mattia e al compagno Luca, che le sono stati accanto con amore infinito e incondizionato, sostenendola in ogni giorno del suo percorso. A loro giunga l’abbraccio sentito di tutta l’Amministrazione e della cittadinanza. Desideriamo esprimere la nostra più sincera gratitudine al professor Roberto Ceriani dell’istituto clinico Humanitas e alla moglie, signora Rosita Invernizzi, per la competenza professionale e per la vera cura e grande umanità con cui hanno accompagnato Cinzia. La sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile. Ne custodiremo il ricordo, l’esempio e il sorriso. Ciao Cinzia” con queste parole il sindaco Fortunata Barni e l’Amministrazione comunale hanno voluto ricordare Cinzia Cameroni.
Il saluto del gruppo di opposizione Robecco e Frazioni
Anche il gruppo di opposizione Robecco e Frazioni ha voluto ricordare la figura di Cinzia Cameroni :
“Ci sono notizie che lasciano senza parole e che riempiono il cuore di tristezza. Abbiamo appreso con profondo dolore della prematura scomparsa di Cinzia Cameroni. È difficile trovare le parole giuste di fronte a una perdita così grande. Quando una persona viene a mancare troppo presto, lascia un vuoto immenso nella vita di chi l’ha conosciuta, amata e le ha voluto bene. Vogliamo ricordare Cinzia per la passione, la determinazione e l’impegno che ha dedicato alla nostra comunità. In questo momento di profonda tristezza, ci stringiamo con sincero affetto alla sua famiglia, ai suoi cari e a tutto il gruppo Esserci, al quale rivolgiamo il nostro più sentito cordoglio e un caloroso abbraccio. Resteranno il suo ricordo e il segno che ha lasciato nella nostra comunità. Ciao Cinzia, che la terra ti sia lieve”.
I funerali avranno luogo Giovedì 12 novembre 2026 alle ore 10,30 partendo dalla Chiesa Parrocchiale di Robecco sul Naviglio.