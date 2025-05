La comunità di San Vittore ha accolto la reliquia di Carlo Acutis

È arrivata a San Vittore Olona la reliquia del beato Carlo Acutis. Un’occasione di fede e raccoglimento per l’intera comunità, che fino al 18 maggio potrà partecipare a un ricco programma di eventi spirituali, incontri e momenti di preghiera.

San Vittore ha accolto la reliquia del beato Carlo Acutis

La comunità di San Vittore Olona ha accolto la reliquia del beato Carlo Acutis. Per l'occasione nella chiesa di San Giovanni è stata allestita la mostra sui miracoli eucaristici ideata dallo stesso beato Carlo, visitabile per tutta la durata della permanenza. Il momento ufficiale di accoglienza si è tenuto ieri, venerdì, alle 18 in oratorio, con il coinvolgimento del gruppo preadolescenti. In serata, sempre in oratorio, si è svolto un incontro aperto a tutta la comunità sul beato Carlo, guidato da don Marco Gianola, collaboratore del Servizio diocesano per le cause dei Santi.

Il programma

Il programma prosegue oggi, sabato, con una staffetta di preghiera dalle 16.00 alle 21.00 in chiesa parrocchiale, seguita, alle 17.00, da un momento di adorazione eucaristica comunitaria.

Domani, domenica, alle 10.30 la messa sarà animata dalla celebrazione dei Battesimi e delle Prime Comunioni dei bambini di quarta elementare; nel pomeriggio, dalle 15 alle 18, sarà possibile pregare davanti alla reliquia, custodita in oratorio.

Lunedì 12 maggio alle 18 si celebrerà la messa votiva in onore del beato Carlo Acutis, mentre martedì 13 maggio, alle 20.45, i ragazzi di quarta animeranno il Santo Rosario e si terrà la cerimonia di collocamento della targa donata dall’Arcivescovo.

Una settimana intensa, dunque, che offre a San Vittore Olona l’opportunità di conoscere più da vicino la figura del giovane beato, proclamato "apostolo dell’Eucaristia" e testimone di fede profondissima vissuta con semplicità e passione.