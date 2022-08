La compagnia dei Legnanesi si stringe attorno alla "loro mamma"

La Compagnia de I LEGNANESI si stringe commossa alla famiglia Musazzi e in particolare alla Signora Sandra per la scomparsa della Signora Maria Guidi Musazzi (per tutti, Mariuccia), vedova di Felice Musazzi.

Addio alla mamma dei Legnanesi

Centenaria (aveva compiuto 100 anni lo scorso marzo) ha sempre supportato Felice Musazzi sin dai primi passi del percorso unico de I Legnanesi, restandone Madrina affezionata e orgogliosa anche dopo la morte del marito.