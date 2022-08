Addio alla "mamma" dei Legnanesi: aveva 100 anni

Addio a Maria Guidi Musazzi, vedova di Felice Musazzi, il fondatore dei Legnanesi.

Compagna di tutta la vita del capocomico e regista della celebre compagnia teatrale dialettale che ha fatto conoscere nel mondo il nome di Legnano, "Mariuccia" (così la chiamano da sempre famigliari e amici) è stata un'autentica colonna per Felice e per l'intera compagnia. Ospite della rsa San Francesco di Legnano, lo scorso 7 marzo aveva festeggiato 100 anni circondata dall'affetto dei suoi cari e con la visita del sindaco Lorenzo Radice, dell'assessore alla Cultura Guido Bragato e dell'assessore alla Quotidianità Monica Berna Nasca a nome dell'Amministrazione comunale. Mariuccia riposa nella camera mortuaria della casa di riposo di via Resegone.

Nella foto di copertina: Maria Guidi Musazzi in un'immagine d'epoca insieme al marito Felice Musazzi