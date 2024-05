Rafforzare i servizi educativi e riabilitativi per le persone disabili nell’Abbiatense e nel Magentino. Questa la richiesta avanzata dai responsabili de “Il Melograno Anffas”, centro servizi integrato per le persone con disabilità, nel corso di una visita alla struttura da parte della Commissione Sociale del Consiglio regionale in occasione del quarantesimo anniversario di attività del centro.

La Commissione sociale in visita a "Il melograno" di Abbiategrasso

La struttura, inserita nella rete Anffas, sarà affiancata prossimamente dalla Fondazione Piatti di Varese per la gestione dei servizi. Attualmente ospita un Centro Diurno Disabili (CDD) con 30 utenti, una Comunità Socio Sanitaria (CSS) con 10 utenti e una Comunità alloggio “Dopo di noi” con 10 utenti ospitati.

Le strutture sono state realizzate 25 anni fa e servono lavori di ristrutturazione urgenti. Inoltre ci sono 43 famiglie in lista di attesa alle quali va data una risposta. Sono 41 gli operatori socio-assistenziali e sanitari impiegati stabilmente nella struttura e un centinaio i volontari che si occupano di attività collaterali, ricreative e di svago in favore delle persone ospitate. Anffas Abbiategrasso gestisce anche il CSE (Centro Socio Educativo) di Rosate con una ventina di persone assistite con 4 educatori.

Commissione accolta dal presidente di Anffas

Il Presidente della Commissione Sociale e la Consigliera del territorio magentino e abbiatense sono stati accolti dal Presidente di Anffas Onlus Abbiategrasso Massimo Simeoni, da Alberto Gelpi Presidente della Fondazione “Il Melograno” promossa da Anffas e dal Comune di Abbiategrasso, da Massimiliano Arosio della Direzione Servizi di Fondazione Piatti e da Marianna Gellera, responsabile del progetto, che hanno accompagnato i membri della Commissione in una visita della struttura e hanno illustrato le prospettive e i progetti di sviluppo finalizzati all’accoglienza di nuovi ospiti e all’allargamento dell’offerta dei servizi.

Il Presidente della Commissione e la Consigliera hanno preso atto del grande lavoro svolto in questi anni che colloca il Melograno tra le strutture di eccellenza del territorio, assicurando che Regione Lombardia accompagnerà la realtà abbiatense nel suo processo di crescita.