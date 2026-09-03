La città piange Silvano Mondellini, anima della cartoleria Birba

La città piange Silvano Mondellini, fondatore della Cartoleria Birba di via Battisti a Parabiago, spirato all’età di 77 anni. Rilevò l’attività, che ora è nelle mani del figlio Simone, nel 1998.

Lutto a Parabiago per la morte del fondatore dell’edicola

Lutto in città per la scomparsa di Silvano Mondellini, gestore dell’edicola parabiaghese, ubicata in via Cesare Battisti e che è stata rilevata nel 1998. Lui è spirato nei giorni scorsi dopo che le sue condizioni di salute si sono aggravate nel giro di poche settimane. E’ stato lui a consegnare al figlio Simone le redini del locale, un’edicola, che ai tempi dell’acquisto stava sicuramente vivendo un momento d’oro grazie al traino di un’editoria forte ma che ora riesce ancora a difendersi e a stare al passo coi tempi.

Il lavoro dietro al bancone e i funerali

C’è da dire, però, che lui, il papà e la moglie Giusy non hanno mai perso la motivazione e ogni mattina hanno sempre alzato e alzano tuttora la saracinesca con grande voglia di fare continuando l’avventura commerciale avviata proprio da Silvano, le cui esequie si sono svolte nella chiesa Gesù Crocifisso di Ravello e sono state officiate da don Raimondo Savoldi.