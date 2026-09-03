LUTTO

La città piange Silvano Mondellini, anima della cartoleria Birba

Mondellini rilevò l'edicola, ora nelle mani del figlio Simone, nel 1998

La città piange Silvano Mondellini, anima della cartoleria Birba

Parabiago ·

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La città piange Silvano Mondellini, fondatore della Cartoleria Birba di via Battisti a Parabiago, spirato all’età di 77 anni. Rilevò l’attività, che ora è nelle mani del figlio Simone, nel 1998.

Lutto a Parabiago per la morte del fondatore dell’edicola

Lutto in città per la scomparsa di Silvano Mondellini, gestore dell’edicola parabiaghese, ubicata in via Cesare Battisti e che è stata rilevata nel 1998. Lui è spirato nei giorni scorsi dopo che le sue condizioni di salute si sono aggravate nel giro di poche settimane. E’ stato lui a consegnare al figlio Simone le redini del locale, un’edicola, che ai tempi dell’acquisto stava sicuramente vivendo un momento d’oro grazie al traino di un’editoria forte ma che ora riesce ancora a difendersi e a stare al passo coi tempi.

Il lavoro dietro al bancone e i funerali

C’è da dire, però, che lui, il papà e la moglie Giusy non hanno mai perso la motivazione e ogni mattina hanno sempre alzato e alzano tuttora la saracinesca con grande voglia di fare continuando l’avventura commerciale avviata proprio da Silvano, le cui esequie si sono svolte nella chiesa Gesù Crocifisso di Ravello e sono state officiate da don Raimondo Savoldi.

 

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