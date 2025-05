La città in festa per il suo patrono

«La cultura della tradizione. verso il futuro». Usano queste parole i rappresentanti dell’Amministrazione comunale per presentare l’ottava edizione della sagra di San Vittore, patrono di Rho che si è celebrato giovedì 8 maggio, in programma domenica dalle 8.30 alle 20 nel centro cittadino.

Piazza San Vittore si trasforma in un grande spazio di festa, incontro e memoria

Tra balli popolari, spettacoli, giochi tradizionali e laboratori didattici, si potranno riscoprire gli antichi mestieri, i sapori autentici e i simboli della cultura agricola rhodense. I visitatori potranno passeggiare tra esposizioni di macchine agricole d'epoca, attrezzi della tradizione contadina e animali della fattoria, immergendosi in un'atmosfera genuina e conviviale. «Piazza San Vittore si trasforma in un grande spazio di festa, incontro e memoria, per l'ottava edizione della Sagra di San Vittore - spiegano dal Comune - Un evento che celebra le radici contadine della nostra città e il legame profondo con il territorio, attraverso una giornata ricca di appuntamenti per tutte le età».

In piazza anche i produttori agricoli locali, con i loro gazebi ricchi di eccellenze del territorio

Non mancheranno i produttori agricoli locali, con i loro gazebi ricchi di eccellenze del territorio da assaggiare e acquistare, e un'area ristoro dove gustare prodotti tipici accompagnati dalla birra artigianale. «Una festa che unisce passato e presente, in cui la tradizione si rinnova e diventa esperienza da vivere insieme, all'insegna della comunità, del gusto e della cultura popolare».

Questo il programma della giornata che prenderà il via alle 8.30

Questo il programma della giornata. Alle 8.30 apertura della sagra con l'esposizione di animali della fattoria, macchine agricole della tradizione contadina e vendita di prodotti agricoli locali a cura di Coldiretti e D.A.V.O. Alle 9.30 inaugurazione ufficiale con il sindaco Andrea Orlandi e la benedizione di don Gianluigi Frova. Alle 10 giochi di strada e percorso espositivo a cura de «La Famiglia Rhodense», alle 14.30 laboratori didattici per bambini e famiglie a cura di Coldiretti-D.A.V.O; alle 16 musica folk con il Duo Strabella e danze popolari in collaborazione con l'associazione culturale Ballabiott. Alle 19 Il tradizionale «Risotto del Contadino» assaggio gratuito offerto dagli organizzatori, con la collaborazione della trattoria «La Barca». In caso di maltempo la manifestazione non si svolgerà.