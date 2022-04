La Città di Parabiago ricorda Renato Colombo

Il lutto

Il 24 aprile è venuto a mancare Renato Colombo, persona conosciuta a Parabiago e nel mondo del ciclismo per il suo impegno e una sua vita spesa per la promozione di questa disciplina sportiva, sia a livello locale che, come impegno nella FCI (Federazione Ciclistica Italiana).

Avrebbe compiuto 91 anni il 30 maggio prossimo.

Ha rivestito ruoli di segretario o presidente in diverse associazioni ciclistiche del territorio contribuendo in modo significativo, grazie alle sue competenze, alla vivacità di questo sport trasferendo la passione anche nei giovani, ma soprattutto è stato per oltre trent’anni giudice di gara della Federazione Ciclistica Italiana. La Città di Parabiago lo ricorda con affetto e riconoscenza per la donazione di documenti, cimeli e fotografie raccolte nel corso della sua vita, un patrimonio unico nel suo genere e un’eredità lasciata che ha permesso di creare e inaugurare il Museo Civico del Ciclismo presso la località di Villastanza.

Il ricordo del suo amico e del sindaco

Curatore del Museo, il suo amico Antonio Patanè con il quale ha condiviso la passione per il ciclismo e che lo ricorda così:

“Grazie a Renato il Museo vanta una raccolta di documenti e fotografie storiche uniche nel loro genere, solo un appassionato come lui avrebbe potuto custodire nel tempo questa ricchezza che ora cerco di valorizzare e arricchire con altrettanta passione. Grazie alla sua donazione e al Comune di Parabiago che ha accolto la proposta di rendere pubblica questa eredità, il territorio custodisce un gioiello da visitare.”.

Il ricordo anche nelle parole del Sindaco Raffaele Cucchi: