La città di Abbiategrasso piange Adolfo Lazzaroni: il padre di “Abbiategusto”

Un malore è stato fatale per Adolfo Lazzaroni, morto sabato 4 luglio 2026, all’età di 78 anni. L’ultimo saluto al caro Adolfo verrà dato Martedì 7 Luglio alle 16 alla Casa Funeraria di Abbiategrasso. Lazzaroni lascia la moglie Paola, le figlie Lisa e Martina.

La geniale intuizione

Una figura molto conosciuta e ammirata in città, ha rivestito ruoli politici come assessore e consigliere e lascia in eredità alla città uno degli eventi più conosciuti ed apprezzati: la rassegna enogastronomica “Abbiategusto” , quell’idea che proprio lui inventò e tradusse nel 2000 in una kermesse di grande successo per il territorio, ma anche di caratura nazionale , che ora ha già superato il quarto di secolo di vita, pur trasformandosi edizione dopo edizione con l’evoluzione dei tempi. Assessore al commercio e alle manifestazioni pubbliche di Abbiategrasso in quota Pd della giunta guidata dal sindaco Arcangelo Ceretti, nell’ottobre del 2000 fu il deus ex machina di “Abbiategusto”, la rassegna enogastronimica che per tre giorni anima la città in autunno.

Una vita dedicata alla sua città, un impegno costante e continuo nel cercare di valorizzare Abbiategrasso. Una persona mai sopra le righe, ma determinata e concreta. Nel 2000 la sua intuizione di valorizzare le eccellenze del territorio fu un colpo di genio, era una visione lungimirante e che anticipava la visione collettiva.

Il ruolo politico

Il suo ruolo politico ha lasciato un impronta indelebile. E’ stato nelle due Giunte del sindaco Ancagelo Ceretti, anche lui scomparso recentemente nel novembre 2025 a 75 anni anni che fu anche direttore sanitario della Fondazione Golgi Cenci di Abbiategrasso, nel ruolo di assessore, continuò ad avere un incarico nello stesso ambito anche nel 2002 con la vittoria alle Amministrative di Alberto Fossati e divenne il referente politico della neonata Fondazione per la Promozione dell’Abbiatense.

Il Leoncino D’argento

In occasione della XXVesima edizione di Abbiategusto , nel 2024 l’Amministrazione comunale, in condivisione con la Direzione Internazionale delle Cittaslow, ha voluto omaggiare l’ideatore della kermesse Adolfo Lazzaroni con il Leoncino D’argento.

“Un riconoscimento speciale a chi con il suo impegno ha diffuso la nostra cultura anche oltre i confini. Si tratta di un omaggio che abbiamo voluto fare a Lazzaroni per la sua grande intuizione legata all’invenzione di Abbiategusto e per l’impegno profuso nei primi anni della manifestazione nel farla crescere – aveva spiegato il sindaco Cesare Nai – quando ancora il filone dell’enogastronomia non era ancora così battuto e popolare. Segno di lungimiranza e di grande passione per i prodotti, espressione dei territori”.

Il ricordo dell’amico Santin

Una commemorazione personale anche quella di Ezio Santin, suo grande amico e prestigioso chef stellato per anni titolare dell’Antica Osteria del Ponte di Cassinetta di Lugagnano con la moglie Renata , che appena venuto a conoscenza della scomparsa di Lazzaroni non ha esitato a lasciare un ricordo:

“Caro Adolfo non era contemplato che tu ci lasciassi dopo appena esserci rivisti. Non hai tardato molto a raggiungere il tuo più grande amico (Arcangelo Cerretti, ndr) ma potevi tardare non penso che fosse il tempo. Perdo con te un buon amico e l’unica persona con cui avevo lunghi colloqui su Abbiategrasso. Lasci un grande dispiacere per i tuoi amici e un grande dolore per i tuoi cari, ma lasci un ricordo indelebile alla tua città: L’ Abbiategusto una grande manifestazione che tu hai voluto con enorme impegno e caparbietà”.

La sua passione per la città si evince anche dalle parole dell’associazione Fiab Abbiateinbici che lo hanno ricordato affermando:

“I soci di FIAB Abbiateinbici esprimono le loro condoglianze alla famiglia dell’amico Adolfo Lazzaroni . Adolfo ha fatto moltissimo nei suoi ruoli istituzionali, ma anche con il suo impegno personale, per facilitare la ciclabilità cittadina e le attività cicloturistiche. Grazie Adolfo. Non ti dimenticheremo”.

Una persona che ha saputo ascoltare le esigenze della città e trasformale in qualcosa di concreto. Anche il Motoclub Abbiategrasso ha voluto ricordarlo e ringraziarlo: