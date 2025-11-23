La città di Abbiategrasso in lutto per la scomparsa di Arcangelo Ceretti

Il mondo della politica e tutta la comunità sono in lutto per la scomparsa di Arcangelo Ceretti, medico geriatra del Golgi, pilastro della Fondazione Golgi Centi, cui era stato direttore sanitario dall’aprile 2018, ed ex sindaco della città di Abbiategrasso dal 1994 al 2002 , due mandati per il centrosinistra, poi ex consigliere comunale e punto di riferimento per il mondo del volontariato.

Un medico-politico molto apprezzato

Una personalità molto attiva che ha dato e fatto molto per la città di Abbiategrasso. Lascerà un vuoto incolmabile, ma il suo ricordo rimarrà intatto e sarà un punto di riferimento per molti.

Aveva 75 anni e solo qualche mese fa , nella primavera di quest’anno, aveva partecipato alla consegna di un processatore per i preparati istologici , acquistato dal Rotary Morimondo Abbazia, dal nome «Donatello», è donato all’istituto Golgi Cenci per i preparati istologici della Banca del Cervello del centro di ricerca abbiatense. Dalla scorsa estate le sue condizioni si salute si erano aggravate e questa mattina , domenica 23 novembre 2025, la triste notizia della sua scomparsa che lascia un velo di tristezza che avvolge tutta la città.

Una lunga esperienza politica e medico-scientifica, grazie al suo impegno era iniziato il restauro dell’ex convento dell’Annunciata, fatto realizzare il nuovo Golgi, si era impegnato in prima persona per impedire di spostare il mercato cittadino, a difesa dell’ospedale Cantù, sempre disponibile per una città più efficiente e con al centro le persone. Un medico politico apprezzato da tutti.

Il cordoglio dell’Amministrazione comunale

Tra i primi ad esprimere il cordoglio per la scomparsa di Arcangelo Ceretti l’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Cesare Nai: