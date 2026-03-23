La città del Leone ha celebrato le sue Stelle dello sport

Una città che corre, nuota, combatte e vince, ma che sa soprattutto fare squadra. Si è svolta nella serata di venerdì scorso, 20 marzo 2026, la cerimonia di premiazione dedicata alle eccellenze sportive abbiatensi per la stagione 2024/2025, un appuntamento fortemente voluto dall’Amministrazione Comunale di Abbiategrasso e dalla Consulta Sportiva per rendere omaggio ai 71 atleti e ai 18 volontari che tengono alto il nome del territorio.

L’evento, all’ex convento dell’Annunciata, è stato aperto dai saluti istituzionali del vicesindaco e Assessore allo Sport, Beatrice Poggi, che ha sottolineato l’importanza dello sport “come collante sociale”, e dal Presidente della Consulta Sportiva, Claudio Vai, alla guida di un ente che proprio quest’anno traguarda i 50 anni di instancabile attività al servizio della comunità.

Un palcoscenico di stelle e memorie

La serata ha brillato grazie alla conduzione brillante del giovane Luca Innocenti, capace di imprimere un ritmo dinamico alle premiazioni, affiancato dalle “perle” storiche di Andrea Ruboni, vera e propria enciclopedia vivente dello sport locale, che ha arricchito i momenti salienti con aneddoti e memorie del passato. Ad impreziosire la serata, ospiti di caratura internazionale che hanno ispirato i giovani presenti: Emma Fioravanti per la ginnastica artistica, insieme a Luca Bandirali e Mattia Ceccato dell’Olimpia Milano, simboli di come il talento, se coltivato con disciplina, possa portare ai vertici del professionismo, attraverso l’impegno, la costanza e soprattutto la passione.

Il cuore del premio: dagli atleti ai “campioni del quotidiano”

Se i riflettori sono stati puntati sui successi agonistici, gran parte della gratitudine è stata riservata a chi opera “dietro le quinte”. Il premio ai volontari ha celebrato figure fondamentali come il gruppo della Virtus Abbiatense Basket (ben 17 persone che hanno reso possibile una crescita associativa senza precedenti) e la dottoressassa Elsa Victoria Arenas Gonzales del Jissen Dojo Karate, premiata per i suoi 15 anni di impegno nella tutela dei minori e nel safeguarding.

Tra le eccellenze individuali e di squadra, sono stati molti i momenti di rilievo: Il Futuro del Calcio: Alessandro Portanova, partito dalla Virtus e oggi punto fermo del vivaio dell’AC Milan.

Sport Acquatici: Dall’oro master di Angelo Cereda (Aquamore) ai successi nel nuoto e salvamento di Letizia De Laurentiis, Luca Lucini e i fratelli Elia ed Ettore Franchi. Un plauso speciale al coach Marco Barera.

Arti Marziali e Combattimento: Protagonisti assoluti gli atleti dell’ASD Dai Viet Quang Trung (con il Campione del Mondo Davide Zullo e il Vicecampione Stefano Beretta) e del Vovinam (ASD Parco del Ticino), oltre ai successi internazionali nel Karate dei gemelli Viola e Valerio Fastigari (Jissen Dojo). Tennis e Ciclismo: La crescita di Ludovica Goi (TC Boschetto), eccellenza anche sui banchi di scuola, e le imprese su due ruote dei giovani Giacomo Primavesi e Andrea Corno (Velosport). Atletica e Ginnastica: I traguardi della staffetta 4×100 dell’ALA e le spettacolari performance delle ginnaste del Centro Sportivo Europa.

I numeri della serata

71 Atleti premiati, 18 Volontari celebrati e 5 Menzioni speciali (tra cui Maestra Daisy, Giorgio Re e Mario Soldano).

“Celebriamo oggi non solo le medaglie, ma la fatica, la resilienza e la generosità – ha dichiarato l’Assessore Beatrice Poggi rifacendosi ad un incontro, tenutosi proprio all’Annunciata un mese fa, nel durante il quale il giornalista Mario Calabresi aveva celebrato la fatica come via di realizzazione personale –. Vedere giovani che eccellono e volontari che donano il proprio tempo con questa passione ci conferma che Abbiategrasso è una città sana, che guarda al futuro con i valori giusti.”

A coronare il successo della serata anche il presidente della Consulta Sport Claudio Vai che ha sottolineato:

“E’ stata una serata all’insegna dello sport e del volontariato , con la premiazione di tutti gli sportivi abbiatensi vincitori e non, perché l’importante è l’impegno che ogni sportivo effettua e mantiene anche nei momenti di difficoltà. Si sono ringraziati gli allenatori, i genitori che con la loro disponibilità e silenzio mantengono e sostengono i loro figli. Ringraziamenti anche ai volontari presenti alle olimpiadi e para olimpiadi invernali da poco concluse. Tanti gli ospiti eccellenti del mondo dello sport , che ringrazio, che hanno illuminato la cerimonia all’Annunciata”.