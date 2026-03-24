La città celebra le donne che hanno lasciato il segno

Serata di presentazione degli elaborati del contest "La Magenta delle donne - Storie di figure femminili che hanno dato un contributo alla città". L'appuntamento è alle 21 in sala consiliare.

Serata di presentazione degli elaborati del contest “La Magenta delle donne – Storie di figure femminili che hanno dato un contributo alla città”.

Giovedì 26 marzo la serata finale del contest “La Magenta delle donne”

L’appuntamento è per giovedì 26 marzo alle 21 nella sala consiliare Mariangela Basile, in via Fornaroli 30. L’iniziativa, promossa dall’assessorato alle Pari opportunità, nasce “con l’obiettivo di raccontare e valorizzare la memoria e il contributo delle donne che, con il loro impegno – spesso silenzioso ma sempre significativo – hanno lasciato un segno profondo nella comunità”.

In sala consiliare saranno letti alcuni estratti degli elaborati raccolti

La presentazione, ideata in forma artistica grazie anche alla collaborazione di alcuni volontari e dell’Associazione Totem, prevede la lettura di alcuni estratti degli elaborati raccolti. Nel corso della serata saranno presenti i curatori degli elaborati realizzati per il contest e gli esponenti della giuria che li ha selezionati.

Riflettori puntati su storie di donne che hanno fatto crescere la comunità

L’obiettivo del contest era quello di riportare alla luce storie di donne magentine, di nascita o d’adozione, che sono nate tra il 1830 e il 1975 e hanno realizzato la loro attività nella città in diversi ambiti – sociale, scientifico-sanitario, letterario, culturale, artistico, sportivo, imprenditoriale, industriale, civico o associativo – contribuendo con determinazione e passione alla crescita della comunità.

“Per riconoscere il ruolo fondamentale del protagonismo femminile”

L’assessore alle Pari opportunità Mariarosa Cuciniello dichiara:

“Questo progetto rappresenta un momento importante per la nostra città perché ci permette di dare voce e visibilità a storie di donne che hanno contribuito, in modi diversi, alla crescita di Magenta, tramettendole alle giovani generazioni. Valorizzare queste testimonianze significa promuovere una cultura dell’uguaglianza e riconoscere il ruolo fondamentale del protagonismo femminile”.