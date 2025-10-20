La città celebra “La bellezza che salverà il mondo” con il concorso vetrine

Anche quest’anno, in occasione della Fiera Agricola di Abbiategrasso, nella serata di sabato, 18 ottobre 2025, si è tenuta la Mostra concorso vetrine, amatissima tradizione cittadina ideata e organizzata da Confcommercio Abbiategrasso.

50 negozianti in concorso

Una preziosa opportunità per sottolineare l’importanza del ruolo del commercio di vicinato, colta da ben 50 negozianti. Tematica protagonista, ma non obbligatoria, “La bellezza salverà il mondo”, che prende spunto da un celeberrimo aforisma di Fëdor Dostoevskij, decisamente attuale in questo periodo di guerre, violenze e disumanità diffuse.

Suddivise nelle due categorie “alimentari” e “non alimentari”, le creazioni sono state valutate da una giuria tecnica di giornalisti delle testate locali. Ad aggiudicarsi rispettivamente i primi tre posti della categoria “non alimentari” sono stati Fata Morgana, Dodo Ferrari e L’Ago e filo, mentre si sono meritati la vittoria per la categoria alimentari Les Racines, Gastronomia Fasani e Al Frutteto.

A vincere il primo premio assoluto, è stata però la bottega della Flower farm Molino Secondo di via San Carlo, grazie ad una vetrina ricca di fiori e messaggi positivi.

Menzioni speciali della giuria tecnica:Giorgio Losa Abbigliamento, corso Italia; L’Altra Libreria, via Annoni; Panificio Moia, via Palestro e L’Iride, via Annoni.