La città celebra il maestro Daniele Maffeis

Storie di musica e di amicizia: Abbiategrasso celebra il Maestro Daniele Maffeis nel 60° anniversario della scomparsa. In occasione del 60° anniversario della scomparsa del Maestro Daniele Maffeis, il Comune di Abbiategrasso, in collaborazione con la Fondazione Daniele Maffeis, il MaffeisLab e La Decima Sinfonia, presenta la rassegna musicale “Storie di musica e di amicizia”, sotto la direzione artistica del maestro Lorenzo Pusterla. L’iniziativa renderà omaggio all’eredità musicale e umana del Maestro con un ricco calendario di appuntamenti ad ingresso libero tra settembre e novembre.

Calendario eventi

Sabato, 26 settembre, alle 10 all’ex convento dell’Annunciata «Il gatto con gli stivali» estratti dall’operetta a cura dei docenti e degli studenti del MaffeisLab con la voce recitante di Silvia Giulia Mendola; alle 21, sempre all’Annunciata «Il maestro Daniele Maffeis ad Abbiategrasso», una tavola rotonda – concerto per riscoprire il legame del Maestro con la città. Il giorno successivo, domenica 27 settembre (all’Annunciata) , alle 17.30 «Maffeis e il pianoforte italiano» con un recital di Lorenzo Pusterla. Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito previa registrazione sul portale www.abbiategrassodavivere.it

La rassegna prosegue con un ultimo appuntamento il 14 novembre alle 21 nella Basilica di Santa Maria Nuova con «L’organo di Daniele Maffeis» , un recital di organo di Lorenzo Pusterla con musiche di: Daniele Maffeis, Johann Sebastian Bach, César Franck e Maurice Duruflé. Ingresso libero.

Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile contattare i Servizi Culturali del Comune di Abbiategrasso:

• Telefono: 02 94692 458 / 468

• E-mail: cultura@comune.abbiategrasso.mi.it