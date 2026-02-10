La città celebra il “Giorno del Ricordo”

In occasione del “Giorno del Ricordo”, l’Amministrazione Comunale di Abbiategrasso ha reso omaggio, oggi martedì 10 febbraio, alle vittime delle Foibe con una cerimonia semplice al parco di via Pianzola, dinanzi al masso di pietra carsica fortemente voluto dalle Associazioni d’Arma cittadine (presenti al completo) come simbolo tangibile di memoria.

Una delle pagine più oscure del XX secolo

L’Assessore Roberto Albetti, delegato dal Sindaco, ha portato i saluti dell’intera comunità sottolineando come la presenza delle istituzioni rappresenti un imprescindibile dovere morale per riflettere su una delle pagine più oscure del XX secolo. Questa ricorrenza non costituisce un semplice passaggio sul calendario, bensì un atto di giustizia tardiva che, grazie alla legge 92 del 2004, ha permesso all’Italia di rompere un prolungato silenzio e restituire dignità alle migliaia di connazionali vittime della violenza dei partigiani di Tito.

Il dramma degli eccidi si intreccia indissolubilmente a quello dell’esodo forzato di 350.000 persone tra istriani, fiumani e dalmati che, nel secondo dopoguerra, furono costretti ad abbandonare radici e affetti a seguito della cessione dei territori alla Jugoslavia. Ricordare oggi questo clima di persecuzione significa riconoscere le vicende del confine orientale come parte integrante dell’identità nazionale, senza la volontà di rinfocolare antichi odi, ma con il preciso intento di consolidare una coscienza civile basata sulla verità storica. Guardare con consapevolezza alle Foibe e all’esodo deve spronare le istituzioni e la cittadinanza a difendere quotidianamente i valori di democrazia e libertà, garantendo che simili atrocità non si ripetano mai più. Abbiategrasso si stringe dunque attorno ai discendenti degli esuli, confermando l’impegno dell’Amministrazione nel mantenere viva questa memoria, specialmente tra le giovani generazioni, affinché la conoscenza del passato sia il pilastro su cui edificare un futuro di convivenza pacifica.