La città celebra il 25 aprile

In occasione dell’81° Anniversario della Liberazione, l’Amministrazione Comunale di Abbiategrasso , in collaborazione con la sezione locale dell’A.N.P.I. e Assoarma, invita tutta la comunità a onorare la memoria della nostra democrazia. Celebrare il 25 aprile significa riaffermare insieme i valori di libertà e convivenza civile che guidano il nostro Paese.

Corteo, musica e teatro

Il primo appuntamento è fissato per le ore 9:15 di sabato 25 aprile 2026 in Piazza Marconi, dove si terrà il ritrovo delle autorità per la formazione del corteo commemorativo. La partenza ufficiale è prevista per le ore 9:30: la sfilata attraverserà il cuore della città toccando i luoghi simbolo della nostra memoria, con momenti di profonda solennità per la deposizione delle corone d’alloro in onore dei caduti e dei deportati. Il percorso culminerà in Piazza XXV Aprile con l’alzabandiera e i discorsi ufficiali, per poi concludersi presso la Basilica di Santa Maria Nuova con la celebrazione della Santa Messa.

Il pomeriggio sarà dedicato alla condivisione e alla musica: alle 16, al Parco della Repubblica (fossa) , potremo assistere al suggestivo “Concerto della Liberazione” eseguito dal Complesso Bandistico “La Filarmonica”.

Ad arricchire il programma, si segnalano due importanti iniziative culturali: lo spettacolo teatrale “Scarpe rotte”, che andrà in scena il 24 aprile alle 21 al Cinema “Al Corso”, e la mostra dedicata al ruolo dei cattolici nella Resistenza, visitabile al Castello Visconteo il 25 aprile (dalle 15.30 alle 18.30) e il 26 aprile (con orari 10 -12 e 15.30-18.30).