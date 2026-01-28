La città celebra i volontari delle Olimpiadi Invernali

Con l’imminente avvio dei Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina 2026, l’attenzione internazionale si sposta sul nostro territorio, pronto a diventare il palcoscenico di un evento di portata globale. In questo contesto di grande fermento, l’Amministrazione Comunale di Abbiategrasso desidera rivolgere un sentito ringraziamento a tutti i cittadini che hanno scelto di mettersi a disposizione della collettività, offrendo il proprio tempo e le proprie competenze nel ruolo di volontari .
Nello scenario di piazza Castello a Bià
Per sottolineare il valore di questo servizio a favore dello sport e del territorio, l’appuntamento per tutti i volontari è fissato per sabato 31 gennaio 2026 alle 14:30 in Piazza Castello.
“Sabato in Piazza Castello celebriamo insieme i volontari di Milano-Cortina 2026. In questa occasione, alla presenza dei rappresentanti del Comune, verrà scattata una foto di gruppo per testimoniare il contributo della nostra città alla macchina organizzativa dei Giochi – si legge in una nota del Comune – Si ricorda a tutti i partecipanti l’obbligo di indossare la divisa ufficiale da volontario , segno distintivo del loro impegno operativo”
Il calendario olimpico entrerà nel vivo con la Cerimonia di apertura del 6 febbraio allo stadio San Siro di Milano.
“ La presenza dei volontari di Abbiategrasso in questi contesti rappresenta un esempio concreto di cittadinanza attiva e spirito di servizio verso un evento che coinvolgerà l’intero Paese”.