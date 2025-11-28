La caserma dei Vigili del fuoco volontari sarà intitolata alla memoria di Francesco Garavaglia

Si svolgerà domani, sabato 29 novembre alle 11, la cerimonia di intitolazione alla memoria di Francesco Garavaglia della caserma dei Vigili del fuoco volontari di Inveruno.

Vigili del fuoco, il distaccamento di Inveruno porterà il nome di Francesco Garavaglia

Garavaglia perse la vita l’8 aprile 2005, all’età di 49 anni, in un incidente stradale mentre era in servizio. In quella terribile giornata l’autobotte che stava guidando si scontrò lungo la strada provinciale 34 a Buscate, all’incrocio tra viale 2 Giugno e via Papa Giovanni XXIII, con un furgone utilizzato per il trasporto di animali guidato da Manuel Dubois di 24 anni. I conducenti dei due veicoli morirono sul colpo, gli altri pompieri sull’autobotte, che viaggiava con i lampeggianti e la sirena azionati, diretta in un intervento di soccorso a Robecchetto, rimasero feriti.

A vent’anni dall’incidente stradale in cui perse la vita mentre era in servizio

Ogni anno l’8 aprile i colleghi e amici di Cecco, come lo chiamavano al distaccamento inverunese, lo ricordano, certi che fino a quando lui vivrà nei loro pensieri rimarrà vivo per sempre. Ora dopo vent’anni da quella tragica giornata l’intitolazione della caserma di via Lazzaretto. L’Amministrazione comunale e il Comando di Milano dei Vigili del fuoco invitano i cittadini a partecipare numerosi.