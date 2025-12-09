La Casa di Riposo “Città di Abbiategrasso” rinasce con l’efficientamento energetico

In una giornata dedicata alla Solennità dell’Immacolata Concezione, è stata ufficialmente inaugurata, ieri lunedì 8 dicembre 2025, la rinnovata struttura che ospita la Casa di Riposo “Città di Abbiategrasso“. L’evento celebra la conclusione di un significativo e articolato intervento di efficientamento energetico durato oltre 400 giorni che ha visto una riqualificazione importante che proietta la struttura, risalente agli anni sessanta, nel futuro pronta alle nuove sfide.

Una struttura rinnovata

La soddisfazione è palpabile da parte della dirigenza, che ha fortemente voluto e supervisionato il progetto. Il Presidente della fondazione Casa di risposo , Franco Portalupi, i membri del Consiglio di Amministrazione e il direttore della struttura, Matteo Mantovani, esprimono enorme orgoglio per il risultato raggiunto. L’intervento, avviato nel settembre del 2024, ha avuto un valore complessivo di 4 milioni di euro, interamente finanziati grazie al Bonus 110%.

Lavori eseguiti

L’intervento eseguito ha compreso: l’applicazione di un cappotto termico esterno, nuovi serramenti , un nuovo parco fotovoltaico, la pompa di calore, una nuova rete di distribuzione della climatizzazione. Tutte azioni che permetteranno di garantire anche un ingente risparmio economico, oltre che un efficientamento energetico e sostenibile.

“Questo traguardo non rappresenta solo una riqualificazione strutturale, ma un investimento concreto nel benessere e nel futuro dei nostri ospiti, garantendo loro una casa più efficiente, moderna e accogliente,” ha dichiarato il Presidente Portalupi.

Un particolare plauso è stato rivolto a tutti coloro che erano coinvolti nel progetto da parte del sindaco, Cesare Nai, e della Consigliera regionale, Silvia Scurati.

Dopo il taglio del nastro, l’evento ha assunto un momento di grande solennità con la celebrazione della Santa Messa da parte del Vicario Episcopale, Monsignor Marco Bove, tenutasi all’interno della chiesetta della struttura, anch’essa intitolata alla Madonna Immacolata. La cerimonia ha visto la partecipazione commossa di alcuni degli ospiti e delle loro famiglie.

Un progetto per la comunità

Anche la consigliera Scurati si è detta soddisfatta per il lavoro realizzato, che andrà a migliorare un servizio sempre più attinente alla nostra società.