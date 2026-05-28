La Carta d’Identità Elettronica debutta al Palio di Legnano con un punto di attivazione speciale

L'iniziativa dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato introduce i servizi digitali e la moneta celebrativa durante la rievocazione storica

L’Identity Point arriva al Palio di Legnano, inserendosi nel programma della manifestazione che rievoca la storica battaglia. L’iniziativa, attivata dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, è stata presentata a Roma giovedì 28 maggio 2026 per offrire uno spazio dedicato ai servizi della Carta d’Identità Elettronica. All’interno dello stand gli utenti possono completare le operazioni di attivazione dell’identità digitale, confrontarsi con il personale per ricevere informazioni sulle funzionalità connesse e richiedere l’emissione del documento. Dal 3 agosto, la versione cartacea della Carta d’Identità cesserà la propria validità sia in Italia sia nei Paesi dell’Unione Europea, indipendentemente dalla data di scadenza riportata sul documento stesso.

Moneta celebrativa in argento e orari di apertura dello sportello

I visitatori dello stand hanno inoltre l’occasione di acquistare la moneta celebrativa da 5 euro dedicata all’850° anniversario della vittoria storica. L’oggetto numismatico, emesso dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, è stato coniato dalle Officine della Zecca dello Stato in argento 925‰. Lo sportello temporaneo osserva orari differenziati a seconda dei giorni: nella giornata di sabato 30 maggio, dalle 10:30 alle 17:30, in Piazza San Magno/Via Luini, il pubblico può richiedere il rilascio del documento e usufruire del supporto digitale; domenica 31 maggio, dalle 9:00 alle 17:00, lo spazio rimane attivo esclusivamente per le informazioni sui servizi connessi.

Documenti necessari per il rilascio e requisiti per i richiedenti

L’accesso al rilascio del documento, emesso dal Ministero dell’Interno, avviene con ingresso libero fino a esaurimento posti. I residenti e i frequentatori devono presentarsi allo stand muniti di fotografia recente a sfondo chiaro, della Carta d’Identità scaduta o in scadenza, oppure della denuncia di furto o smarrimento in originale. In alternativa, occorre un altro documento valido o la presenza di due testimoni maggiorenni, oltre alla tessera sanitaria.

Procedure per cittadini stranieri e soggetti minorenni

I cittadini stranieri devono esibire il permesso di soggiorno o la carta di soggiorno in corso di validità. Per il rilascio del documento valido per l’espatrio a un minore accompagnato da un solo genitore, è necessario presentare il modulo di assenso firmato. In caso di prima richiesta per un minore straniero, è indispensabile mostrare il passaporto o il documento di riconoscimento rilasciato dal Paese di origine. L’Identity Point è un’iniziativa realizzata in collaborazione con il Dipartimento per la Trasformazione digitale e il Comune di Legnano.