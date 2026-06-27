La carica dei mille alla Cinque Mulini Summer Night

Oltre mille partecipanti hanno animato ieri sera, 26 giugno, la 14sima Cinque Mulini Summer Night, la manifestazione podistica non competitiva organizzata dall’U.S. San Vittore Olona 1906 ASD, che anche quest’anno ha trasformato le vie del paese in un grande scenario di sport e partecipazione. Una serata calda e intensa, scandita dal ritmo dei passi e dal coinvolgimento di una comunità che continua a rispondere con crescente entusiasmo.

Un percorso che racconta il territorio

Il tracciato ha attraversato i luoghi simbolo della storia sportiva locale, con il passaggio al Mulino Meraviglia, elemento distintivo della manifestazione e punto di riferimento per chi corre, cammina e vive il territorio.

L’edizione 2026 si è aperta alle 20:30 con la Mini Summer Night: bambine e bambini dai 0 ai 12 anni hanno percorso gli 800 metri con energia e entusiasmo, dando il via alla serata in un clima vivace e molto partecipato.

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Le gare della serata

Alle 21 sono partite le tre prove principali: Corsa non competitiva da 5 km, dedicata ai runner più allenati, Nordic Walking da 5 km, per gli appassionati della camminata dinamica, Camminata a passo libero da 2,5 km, aperta a chi desiderava vivere il percorso con tranquillità

Nella 5 km donne ha vinto Antonella Cantoni davanti a Martina Cimnaghi e Valentina Di Palmo, nella stessa distanza ma tra gli uomini a prevalere è stato Pietro Garzonio davanti a Stefano Rossin e Andrea Rebecchi

Nella Nordic Walking Donne a vincere è stata Laura Colombo davanti a Milena Bonvissuto e Patrizia Mattiello, negli uomini Emanuele Soccini su Cristian Giannattanasio e Matteo Rattin

La serata è proseguita con i tradizionali riconoscimenti: gli iscritti più giovani e più longevi, il primo registrato, il partecipante arrivato da più lontano e l’elezione di Miss e Mister Cinque Mulini Summer Night.

Molto partecipata anche la presenza dei gruppi: tra i più numerosi si sono distinti Eurospin, la Ginnastica Artistica San Vittore Olona e il gruppo Ciao Marco, dedicato al ricordo di Marco Agrati.

L’organizzazione ha espresso un ringraziamento a tutti i volontari, motore instancabile della manifestazione, all’Amministrazione comunale di San Vittore Olona, con la presenza del Sindaco e dell’Assessore allo Sport, per il costante supporto e la vicinanza all’iniziativa e agli sponsor