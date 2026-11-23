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Si è svolta sabato la 31esima edizione della Cinque Mulini Studentesca a San Vittore Olona, dopo il traguardo dei trent’anni festeggiato lo scorso anno. Anche quest’anno le scuole del territorio hanno corso sui campi della Cinque Mulini, in una manifestazione che ha anticipato la 94ª Cross Country.

Le gare

L’edizione 2026 ha confermato il formato delle staffette miste da 1.000 metri, con squadre composte da quattro studenti alternati tra ragazze e ragazzi, per promuovere inclusione e spirito di squadra.

A sostenere l’iniziativa, come ogni anno, la Banca di Credito Cooperativo di Busto Garolfo e Buguggiate, da tempo partner convinto del valore educativo dello sport.

«Lo sport è uno straordinario allenamento per la vita. Insegna ai giovani che per raggiungere un traguardo servono impegno, costanza e determinazione, ma anche la capacità di fare squadra, rispettare gli altri e rialzarsi dopo una sconfitta. Sono valori che li accompagneranno ben oltre i campi di gara, nella scuola, nel lavoro e nella vita. Come BCC crediamo che investire nello sport giovanile significhi investire nel futuro del nostro territorio», dichiara Roberto Scazzosi, presidente della Banca di Credito Cooperativo di Busto Garolfo e Buguggiate.

Due le gare per le Scuole Secondarie di Secondo Grado, una per il biennio e una per il triennio. Sono scese in campo:

• Istituto Mendel – Villa Cortese

• I.T.I.S. Bernocchi – Legnano

• Liceo Daniele Crespi – Busto Arsizio

• Liceo Galileo Galilei – Legnano

• Liceo Tirinnanzi – Legnano

Tre le gare per le Scuole Secondarie di Primo Grado: classi prime, classi seconde e classi terze. Hanno partecipato:

• Scuola Secondaria San Massimiliano Kolbe – Legnano

• I.C.S. Carducci – San Vittore Olona e San Giorgio su Legnano

• I.C.S. Strobino – Cerro Maggiore

• I.C.S. Bonvesin De La Riva – Legnano

• I.S. via dei Salici – Legnano

• I.C. San Carlo – Inverigo

Tra le gare in programma, il Trofeo Amici dello Sport, che ha coinvolto le società Sesamo Onlus Rho, Fondazione Don Gnocchi Legnano e Pro Patria Busto Arsizio, e la sempre attesa Gara dei Professori, accompagnata dal tifo acceso degli studenti.

Ad occupare il primo posto al Trofeo Amici dello Sport è stata la Sesamo Onlus di Rho.

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Le classifiche degli istituti

Scuole Secondarie di Primo Grado

 1° Liceo Galileo Galilei – Legnano – 575 punti

 2° Istituto Mendel – Villa Cortese – 311 punti

 3° Liceo Tirinnanzi – Legnano – 270 punti

 4° Daniele Crespi – Busto Arsizio – 177 punti

 5° I.T.I.S. Bernocchi – Legnano – 58 punti

Scuole Secondarie di Secondo Grado

 1° I.C. San Carlo – Inverigo – 654 punti

 2° I.C.S. Bonvesin De La Riva – Legnano – 635 punti

 3° I.S. via dei Salici – Legnano – 352 punti

 4° I.C.S. Carducci – San Vittore Olona e San Giorgio su Legnano – 257 punti

 5° Scuola Secondaria San Massimiliano Kolbe – Legnano – 201 punti

 6° I.C.S. Strobino – Cerro Maggiore – 6 punti