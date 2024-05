La bistecca più buona d’Europa è ancora di Rho grazie al barbecue di Domenico Elicio

E’ ancora di Rho la bistecca europea perfetta e ancora una volta grazie a Domenico Elicio che ha vinto il Campionato internazionale Sca della «Bistecca Perfetta».

Il rhodense è salito per due volte sul gradino più alto del podio

Dopo la prima gara svoltasi a Meppel in Olanda, dove il rhodense è salito per due volte sul gradino più alto del podio, nel fine settimana del si è svolta la seconda gara internazionale a Bad Langensalza, in Germania. La gara consisteva nel cuocere le migliori due bistecche. Venti i partecipanti provenienti da tutta Europa: ungheresi, austriaci, tedeschi olandesi e italiani. Tra questi anche 3 campioni europei 2021-22-23.

In Germania ho anche vinto il premio "Overall" per la somma migliore dei due piazzamenti».

«E’ stato davvero bello vedere tanti volti familiari, ma anche nuovi che hanno partecipato al Festival del barbecue organizzato in maniera perfetta dall’amministrazione comunale del paesino tedesco - afferma Domenico Elicio - La carne di alta qualità è stata fornita da un allevamento locale». Una gara competitiva che alla fine ha regalato numerose soddisfazioni al cittadino rhodense. «Le valutazioni dei giudici sono state per aspetto, grado di cottura, tenerezza, sapore e esperienza complessiva - spiega Domenico Elicio - Con grande sorpresa ho conquistato un quarto posto nella prima bistecca e un primo posto nella cottura della seconda bistecca. Ho vinto anche il primo premio “Overall” per la somma migliore dei due piazzamenti».

La prossima gara l'otto giugno in Slovenia

Sommando il risultato ottenuto in Olanda e quello ottenuto in Germania, Domenico Elicio si trova ora al primo posto della classifica europea in attesa della prossima competizione che si svolgerà in Slovenia l’8 giugno.