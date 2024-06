La biblioteca si rifà il look: sarà più "green"

A Parabiago nei giorni scorsi sono iniziati i lavori di manutenzione straordinaria sull’edificio della biblioteca civica di via Brisa, interventi che restituiranno alla città ambienti rinnovati in cui leggere, studiare e documentarsi.

Il progetto prevede la completa sostituzione del tetto con l’obiettivo di risolvere definitivamente i problemi di infiltrazioni d’acqua che affliggono la struttura e la realizzazione di un cappotto termico su tutto l’edificio. Gli interventi renderanno l’edificio più efficiente in termini energetici, ma serviranno per migliorare anche l’aspetto estetico della facciata.

“Intervenire sulla Biblioteca durante il periodo estivo -commenta l’Assessore ai Lavori Pubblici, Dario Quieti - ci consentirà di restituire spazi dedicati alla cultura, alla formazione e alla socialità completamente rinnovati ed efficienti dal punto di vista energetico. Soprattutto sono risolutivi delle infiltrazioni che, dopo i nubifragi, si sono aggravate. Una volta terminati i lavori che prevedono anche una nuova facciata, l’edificio darà maggior decoro all’intero quartiere”.

“Siamo orgogliosi di essere riusciti a ottenere un finanziamento regionale che ci permette di intervenire strutturalmente sulla biblioteca - specifica il sindaco Raffaele Cucchi - Un obiettivo raggiunto e frutto di un impegno dell’Amministrazione che ha saputo presentare e far valere in Regione le proprie necessità. Questo restyling - prosegue - servirà ad avviare anche una nuova organizzazione degli spazi e delle proposte dei servizi bibliotecari. Il passaggio al nuovo gestore ‘Fondazione Per Leggere’ comporta, infatti, nuovi modi di pensare la biblioteca in termini di modernità e fruizione. Nel periodo di inaccessibilità dell’edificio di via Brisa, la continuità dei servizi bibliotecari sarà garantita dalla Temporary Civic Library che inaugureremo il 5 luglio presso Villa Corvini”.