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Anche Busto Garolfo entra nella rete dei Baby Pit Stop Unicef, gli spazi protetti e attrezzati dedicati all’allattamento e alla cura dei bambini nei primi mesi di vita.

Il Baby Pit Stop Unicef nella biblioteca di via Magenta

Il nuovo punto è stato allestito all’interno della biblioteca comunale di via Magenta 25 e verrà inaugurato ufficialmente domani, sabato 21 novembre, alle 11.30. L’appuntamento fa parte del calendario di iniziative che precedono la tradizionale Fiera Autunnale, sostenuta dalla Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate. Con il nuovo servizio la biblioteca entra nella rete promossa dall’Unicef per garantire a mamme e famiglie luoghi accoglienti dove allattare, cambiare il pannolino e accudire i propri bambini anche quando sono fuori casa.

Il sindaco Giovanni Rigiroli dichiara:

«L’ingresso della biblioteca comunale di Busto Garolfo nella rete dei Baby Pit Stop Unicef è per noi motivo di grande soddisfazione, perché rappresenta un riconoscimento importante dell’attenzione che la nostra comunità dedica ai diritti dei bambini e alle esigenze delle famiglie. Far parte di questa rete significa condividere e mettere concretamente in pratica i principi promossi dall’Unicef, offrendo alle mamme e ai loro bambini un ambiente protetto, accogliente e attrezzato».

Musica per i più piccoli e l’intervento dell’Unicef

La mattinata si aprirà alle 10.30 con «Musica insieme in biblioteca», un momento di promozione delle attività musicali in famiglia per la prima infanzia, adatto ai bambini dai due anni. Alle 11.30 il taglio del nastro, seguito da un approfondimento sui diritti dei più piccoli: interverrà Marco Pietripaoli, presidente del Comitato Unicef Milano, con un contributo dal titolo «I diritti dell’infanzia e dell’adolescenza; cura e allattamento nei primi mesi di vita». L’occasione servirà anche a riflettere sulle condizioni che favoriscono il benessere dei bambini fin dalla nascita e sul ruolo che istituzioni e comunità locali possono avere nel sostenere le famiglie.

Perché si chiama «pit stop»

Alla base del progetto c’è un principio semplice: allattare è un gesto naturale che ogni donna dovrebbe poter compiere ovunque, senza difficoltà e senza sentirsi a disagio, un’esigenza che si fa sentire soprattutto lontano da casa.

L’assessore alla Cultura Susanna Biondi spiega:

«Il nome Baby Pit Stop richiama volutamente il mondo della Formula 1, dove il pit stop rappresenta la sosta necessaria per fare rifornimento e ripartire. Nel caso dei neonati e delle loro mamme, il rifornimento è quello del latte, accompagnato dalla possibilità di cambiare il pannolino e provvedere alle necessità del bambino in un ambiente tranquillo».

Che cosa trovano le famiglie

Il servizio è gratuito e aperto a tutte le famiglie, sia che le mamme allattino al seno sia che usino il biberon. In biblioteca ci saranno una comoda poltrona per allattare, che si potrà usare anche per leggere con il proprio bambino o semplicemente per riposarsi, un fasciatoio con pannolini e salviette e uno scaldabiberon. Completano la dotazione uno sgabello e un riduttore per il bagno, pensati per rendere i bambini più autonomi nelle diverse fasi della crescita.

Il bibliotecario Alessandro Coerezza spiega:

«La biblioteca è un luogo che deve poter accogliere tutti, a partire dai bambini nei loro primissimi mesi di vita. Con l’ingresso nella rete dei Baby Pit Stop Unicef aggiungiamo un servizio concreto, pensato per rendere più semplice la quotidianità delle famiglie. L’obiettivo va oltre il singolo servizio: vogliamo che i genitori si sentano liberi di frequentare la biblioteca anche con un neonato, di fermarsi a leggere un libro, di trascorrere del tempo insieme ai propri figli. Il rapporto con la lettura e con la biblioteca può cominciare fin dalla nascita e accompagnare i bambini durante tutta la crescita».

Un luogo dove avvicinarsi ai libri fin da piccolissimi

Sulla scelta della biblioteca insiste anche Laura Porta, consigliera delegata ai progetti della biblioteca:

«La collocazione del Baby Pit Stop all’interno della biblioteca comunale assume un significato particolare. La biblioteca è infatti uno dei luoghi nei quali i bambini possono avvicinarsi fin dalla più tenera età ai libri, alle immagini, alle storie e alla lettura condivisa con i genitori. La presenza di uno spazio dedicato all’allattamento e alla cura dei neonati contribuisce a rendere questo ambiente ancora più accessibile alle famiglie, favorendo la frequentazione della biblioteca anche da parte di chi ha bambini di pochi mesi».

Il plauso della Bcc

Un apprezzamento arriva anche dalla Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate, nata proprio in paese quasi 130 anni fa. Il presidente Roberto Scazzosi dichiara:

«Plaudiamo a questa iniziativa perché dimostra che la qualità della vita di una comunità si costruisce anche attraverso attenzioni concrete ai bisogni quotidiani delle persone. Mettere a disposizione delle mamme e dei loro bambini uno spazio accogliente e attrezzato significa riconoscere il valore della famiglia e offrire un sostegno reale alla genitorialità. Come banca di comunità crediamo che investire nel futuro del territorio significhi partire proprio dalle nuove generazioni e dalle condizioni che permettono loro di crescere serenamente».

Per informazioni ci si può rivolgere alla biblioteca comunale scrivendo a biblioteca.busto@csbno.net oppure telefonando allo 0331.562002.