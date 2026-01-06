La Befana ha fatto tappa a Parabiago

Ieri, lunedì 5 gennaio, la Pro Loco di Parabiago ha festeggiato l’Epifania con un giorno di anticipo.

La Befana ha fatto tappa nella sede della Pro Loco in via Brisa, dove è andato in scena il pomeriggio all’insegna del divertimento

«La Befana vien di notte», era questo il titolo dell’evento andato in scena nel pomeriggio nel quartier generale di via Brisa. Qui si è svolto l’evento che ha avuto come ingredienti i giochi, l’intrattenimento e la merenda. Gli organizzatori hanno invitato i bambini a disegnare la propria calza per la befana. Ma l’iniziativa ha visto l’arrivo vero e proprio della befana, che ha distribuito le calze che contenevano i dolciumi destinati proprio ai più piccoli.

“Soddisfatti per i vari momenti messi in campo prima e dopo l’arrivo della Befana. Ma il meglio deve ancora venire”

Il commento del presidente dell’associazione che opera in favore del territorio, Donatella Pozzati:

“Sono stati tanti i bambini con altrettanti genitori, che hanno sfidato il freddo pungente nel giorno della befana. A caratterizzare l’evento che abbiamo messo in campo sono stati la tombola, la merenda, i disegni, la casa della befana e la compagnia del Mago Rufus. Tutti momenti che hanno preceduto l’arrivo della Befana, che veramente brutta, ma brutta davvero. Lei ha portato con sé tanti dolcetti e belle calze piene di giochini e altro. E i bambini, con le loro, famiglie, hanno apprezzato questi gesti che hanno contribuito a impreziosire ancora di più questa iniziativa. La Pro Loco Parabiago è soddisfatta del risultato raggiunto e ha già preparato un impegnativo programma di feste, di eventi e di manifestazioni per il nuovo anno da trascorrere insieme”.